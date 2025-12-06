F1 Abu Dhabi 2025: Verstappen è in pole, poi Norris e Piastri. Hamilton da record negativo, è 16°

Non è ancora un verdetto sulla stagione, ma come minimo un antipasto super interessante di un finale in cui potrebbe succedere di tutto, come pure no, in una lunga processione senza divertimento verso il traguardo. Intanto c’è che Max Verstappen non lascia nulla di intentato e, contro i pronostici che davano Lando Norris grande favorito del weekend del GP di Abu Dhabi, si prende l’ultima pole position della stagione. Un risultato netto, meritato, che permetterà al campione olandese di giocarsi al meglio le ultime carte per provare a vincere il quinto titolo Piloti in carriera fino all’ultima curva.

Max Verstappen sfida l’aritmetica

Certo è però che vincere non sasrà sufficiente né la pole position né la ''semplice'' vittoria del GP: l’aritmetica parla chiaro e dice che a Lando Norris basterà tagliare il traguardo della gara di Yas Marina in uno qualsiasi dei primi tre posti per festeggiare a fine gara il primo trionfo Mondiale, a prescindere dal risultato di Max. Ma, come detto anche dallo stesso Verstappen dopo la bandiera a scacchi – “di sicuro non gli renderò la vita facile” – c’è da aspettarsi che il pilota Red Bull possa escogitare qualche tranello per tenere il gruppo quanto più compatto possibile ed esporre il rivale agli attacchi di altri piloti.

Norris batte Piastri, Oscar sarà sacrificato?

Dal canto suo, Lando Norris fa comunque quello che deve, centrando la seconda posizione alle spalle di Max Verstappen e soprattutto battendo la minaccia del compagno di squadra Oscar Piastri che, se gli fosse partito davanti, avrebbe come minimo potuto avere qualche carta in più da giocarsi con il team per chiedere di poter fare la propria gara senza compiti di “protezione” del compagno.

Il giovane talento australiano invece non è andato al di là del terzo posto ed è plausibile che, nonostante la classifica parli di un divario ridottissimo con poco più di due decimi a separare i tre pretendenti al trono finale, con soli 29 millesimi tra Norris e Piastri, Oscar possa essere sacrificato per aiutare le chance di Mondiale del vicino di box.

Russell è 4°, Mercedes nella “terra di nessuno”

Alle spalle del terzetto in lotta per il campionato c’è invece il vuoto. George Russell, autore di una sbavatura in uscita dell’ultima curva nel suo giro buono in Q3, riesce comunque a prendere il quarto posto, segno di quanto la Mercedes si possa trovare forse in una sorta di “terra di nessuno”, distante dalla lotta al vertice ma anche ben più veloce delle macchine dietro. Non si può dire certo la stessa cosa per Andrea Kimi Antonelli, che invece è eliminato in Q2 con il 14° tempo: il giovane talento italiano, però, per tutta la qualifica ha denunciato un assetto poco adatto lamentandosi per la grande difficoltà a tenere in strada la sua W16.

Ferrari, altra delusione: Hamilton è da record negativo

Per una Mercedes nella “terra di nessuno” evidentemente c’è una Ferrari che non si avvicina troppo neanche grazie all’errore di Russell in Q3. Charles Leclerc, infatti, riesce quantomeno a battere le altre macchine di centro classifica – cosa che non gli era sempre riuscita bene nelle ultime gare – ma non va oltre il quinto tempo con quasi un decimo di gap dalla Mercedes e oltre mezzo secondo dal tempo della pole position di Verstappen.

Ancora peggio va invece a Lewis Hamilton, le cui prestazioni negative sono sempre più un caso all’interno del box. Il sette volte campione del mondo è stato di nuovo eliminato in Q1, ed è la terza volta di fila (la quarta se consideriamo anche le qualifiche Sprint in Qatar): un record assoluto anche per la scuderia di Maranello, visto che non era mai successo nella storia del Cavallino in F1 che un pilota uscisse in Q1 in tre GP di fila. Il quarantenne scatterà 16° in griglia, ancora una volta lontanissimo dalla zona punti. Di buono c’è che la stagione è ormai quasi finita e si potrà presto voltare pagina.

Gli altri in Q3: Alonso il migliore, sorpresa Bortoleto

Per quanto riguarda gli altri piloti in top-10, da segnalare che il migliore del gruppo di auto in lotta a centro gruppo è Fernando Alonso, bravo a prendere il sesto tempo con poco meno di due decimi di gap da Leclerc. Sorprende poi la Sauber con Gabriel Bortoleto, che mette nel mirino la possibilità di regalare alla scuderia svizzera gli ultimi punti della sua storia in Formula 1 (da gennaio 2026 diventerà team Audi). Chiudono la top-10 un ottimo Esteban Ocon con la Haas, seguito da Isack Hadjar e da Yuki Tsunoda.

Il programma del GP a Yas Marina: la gara domenica alle 14.00

Il programma del GP Abu Dhabi 2025 di F1 prosegue con il momento decisivo che stabilirà i definitivi verdetti dell'anno: la gara, la numero 24 e ultima della stagione, scatta alle 14.00 italiane, quando sulla pista emiratina sarà l'ora del tramonto. Circa un'ora e mezza dopo conosceremo finalmente il nome del campione del mondo 2025.

Nell'attesa, su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Yas Marina e le classifiche generali del campionato.

