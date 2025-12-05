F1 GP Abu Dhabi 2025, FP1: Norris davanti a Verstappen e Leclerc, ma regna l'equilibrio

F1 GP Abu Dhabi 2025, le prove libere 1 a Yas Marina: pista sporca e sessione poco indicativa, Lando e Max davanti

Le prime prove libere del GP di Abu Dhabi 2025 di Formula 1 si chiudono senza particolari scossoni. Su una pista che, come da tradizione, all'inizio del fine settimana si presenta sempre piuttosto sporca e scivolosa, il più rapido è Lando Norris, autore di un tempo di 1:24.485 sufficiente per prendersi la vetta di una classifica cortissima: Max Verstappen e Charles Leclerc inseguono infatti racchiusi in soli 16 millesimi, a testimonianza di un equilibrio che per il momento dice poco sui reali valori in pista.

Strategie differenti in FP1, Leclerc in testacoda

Se tutti i piloti hanno già usato un set di gomme Soft per la consueta prima simulazione qualifica del weekend, Norris ha invece utilizzato a inizio sessione le Pirelli Medium, mentre i principali rivali hanno iniziato il lavoro del fine settimana sulle Hard.

Con un asfalto molto sporco e scivoloso, la ricerca di grip è stata complicata per tutti, in particolare per Leclerc, che ha segnalato via radio l’aderenza quasi inesistente e a un certo punto è anche finito in testacoda in curva-5. Alle spalle dei tre big chiudono Andrea Kimi Antonelli in quarta posizione, seguito da Nico Hulkenberg e dal compagno Mercedes, George Russell.

Assenti Oscar Piastri e Lewis Hamilton

Le FP1 di Yas Marina si confermano ancora una volta una sessione poco indicativa: si gira nel caldo del primo pomeriggio, mentre qualifiche e gara si disputano al tramonto, con temperature e livello di grip completamente diversi. Tradotto: i dati raccolti oggi valgono relativamente poco in ottica setup.

A rendere il quadro ancora meno leggibile è il grande numero di esordienti presenti in pista. Ben nove piloti, quasi la metà considerando che in pista avevamo 20 macchine, hanno preso parte alla sessione al posto dei titolari, in ottemperanza alla regola che impone due FP1 all’anno affidate ai giovani.

Il migliore è stato Rio Hirakawa, undicesimo con la Haas, seguito da Paul Aron (Alpine), Patricio O’Ward sulla McLaren di Oscar Piastri, Arvid Lindblad 15°con la Red Bull di Yuki Tsunoda e Arthur Leclerc, (fratello minore di Charles) 16° con la Ferrari che nelle FP2 tornerà nella mani del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Chiudono il gruppo Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams) e le due Aston Martin guidate da Jak Crawford e Cian Shields.

Il programma del GP a Yas Marina: alle 14.00 le FP2

Il programma del venerdì del GP Abu Dhabi 2025 di F1 proseguirà con le prove libere 2 alle ore 14:00, che saranno determinanti per capire un po' di più i reali valori in campo dopo questa prima e indecifrabile sessione di prove sul tracciato di Yas Marina.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Yas Marina e le classifiche generali del campionato.

