F1 Abu Dhabi 2025, FP3: Russell davanti a Norris e Verstappen, Hamilton contro il muro [VIDEO]

F1 GP Abu Dhabi 2025, le prove libere 3 a Yas Marina: Russell batte di un nulla Norris e Verstappen, incidente per Hamilton

La terza sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi porta in cima alla classifica un nome inatteso: la Mercedes chiude infatti la mattinata con il miglior tempo di George Russell, capace di precedere Lando Norris per appena quattro millesimi. Una chiusura di FP3 che conferma il grande equilibrio della vigilia, in attesa delle qualifiche che assegneranno le ultime certezze prima della sfida per il titolo mondiale.

Our top three in the final FP3 of the season 👀



🥇 Russell

🥈 Norris

🥉 Verstappen#F1#AbuDhabiGPpic.twitter.com/P9cqauvOe3 — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Mercedes in testa con Russell

Il miglior giro di Russell arriva al termine di una sessione che colloca la Mercedes davanti a tutte le squadre rivali e che lascia pensare come la scuderia anglo-tedesca possa provare a inserirsi nella lotta tra le due McLaren e la Red Bull di Verstappen per il titolo. Il britannico sfrutta al meglio il lavoro del team sul giro secco e si mette al comando con un margine minimo su Norris.

Nonostante la prestazione, i riferimenti restano da prendere con cautela: la temperatura della pista e l’orario delle FP3 non rispecchiano le condizioni in cui si correranno qualifica e gara.

Norris ancora solido, Verstappen non del tutto soddisfatto

Alle spalle di Russell c’è Lando Norris, di nuovo efficace sul giro secco dopo le buone indicazioni raccolte nelle due sessioni del venerdì. Il pilota McLaren conferma un approccio costante, utile in vista della lotta per la pole che stabilirà l'ultimo schieramento di partenza della stagione.

Max Verstappen chiude invece terzo, ma non nasconde qualche perplessità. L’olandese segnala via radio un eccessivo saltellamento in rettilineo, problema già emerso nel fine settimana e ancora da risolvere per le fasi decisive del sabato.

McLaren: segnali incoraggianti da Piastri

La crescita più visibile arriva da Oscar Piastri, quinto e più vicino ai migliori rispetto alle complicate FP2. Il distacco di circa due decimi e mezzo indica un passo avanti nel bilanciamento della monoposto, anche se il lavoro in vista delle qualifiche appare tutt’altro che concluso.

Bene anche Fernando Alonso, quarto con l'Aston Martin a candidarsi come pilota migliore tra quelli di centro gruppo. Non sarà però una sfida facile, perché a sorpresa ci sono anche le due Haas che si confermano super competitive: Esteban Ocon chiude sesto, Oliver Bearman settimo, entrambi entro i tre decimi dal riferimento di Russell.

Ferrari: prestazione opaca, Hamilton a muro

Sessione complessa per Ferrari, che continua a faticare nell’adattarsi al tracciato di Yas Marina e che forse sta solo contando i giorni che la separano dalla fine di una stagione da dimenticare. Charles Leclerc si ferma in ottava posizione con un distacco superiore ai tre decimi. Il monegasco riporta sensazioni migliori nelle curve veloci, pur senza trovare un livello di prestazione convincente.

La mattinata si complica ulteriormente per Lewis Hamilton: il campionissimo inglese perde infatti il posteriore in ingresso della velocissima curva-9 e finisce contro le barriere danneggiando l'alettone e la sospensione anteriore destra. Un botto che ha interrotto la sessione, con la Direzione gara costretta a esporre la bandiera rossa per ripristinare la sicurezza delle barriere.

Antonelli nono, ma sotto investigazione FIA

Andrea Kimi Antonelli chiude nono, ma la sua sessione termina con un episodio controverso. Durante l’ultima uscita dai box, il bolognese rientra in pit-lane incrociando proprio la traiettoria di Yuki Tsunoda, colpendo la Red Bull sul fianco.

Il contatto, nato da un errore del muretto Mercedes nella gestione del traffico, costringe il giapponese a interrompere la simulazione qualifica e tornare ai box rinunciando all'ultimo giro veloce. La FIA ha aperto un’investigazione e non è esclusa una possibile penalità in griglia per il giovane italiano.

Il programma del GP a Yas Marina: le qualifiche alle 15.00

Il programma del GP Abu Dhabi 2025 di F1 prosegue con le qualifiche che decideranno l'ultima griglia di partenza della stagione: l'appuntamento è alle 15:00 ora italiana per conoscere il nome del pilota che festeggerà l'ultima pole position dell'anno.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Yas Marina e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 06/12/2025