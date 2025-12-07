F1 GP Abu Dhabi 2025, le pagelle di Yas Marina

LE PAGELLE DEL GP DI ABU DHABI DI F1 2025

Il mondiale 2025 si è chiuso a Yas Marina con la vittoria del solito superbo Max Verstappen. Un trionfo che però lascia l'amaro in bocca al campione olandese, poichè il titolo va a un Lando Norris bravo a non cedere sotto i colpi della pressione, che si è fatta sentire forte a più riprese nel corso della gara. Bravo anche Oscar Piastri oggi, secondo, così come Charles Leclerc (quarto), Fernando Alonso (sesto), Esteban Ocon (settimo) e Nico Hulkenberg (nono). Promosso anche Lewis Hamilton, da P16 a P8, mentre male Yuki Tsunoda: per provare ad aiutare il compagno rendendo la vita dura a Norris, si becca pure una penalità.

Lando Norris - Voto 8

Non è stato perfetto. La posizione persa su Piastri, il rischio con Tsunoda. Ma non è stato neanche male. Aveva una pressione stratosferica e non ha commesso errori decisivi. Bravo Lando, sei campione del mondo!

Max Verstappen - Voto 10

Non avrà vinto il suo quinto titolo, ma anche oggi ha dimostrato chi sia il miglior pilota del mondo. Max ha dominato la gara senza apparente fatica, nessuno lo ha impensierito. Quest'anno è semplicemente andata così.

Oscar Piastri - Voto 8,5

Se solo avesse corso così anche in quei GP bui dopo l'Olanda, oggi staremmo festeggiando un altro campione del mondo. Ad Abu Dhabi bravo a fare l'uomo squadra sacrificandosi e pittando dopo di tutti. Ci riproverà

Charles Leclerc - Voto 8,5

Il divario tecnico con tra McLaren e Ferrari c'è sempre, anche su una pista favorevole, lui ci mette veramente il cuore, si prende persino il fast lap. Che sia di buon auspicio per la prossima stagione, l'anno nero è finito.

George Russell - Voto 6,5

Non una gran partenza, non un gran passo. Ha perso la sfida con Leclerc, al via si è fatto passare anche da Alonso, salvo riprendersi subito la posizione. Il podio oggi era impossibil, ma lui ha fatto una buona stagione.

Fernando Alonso - Voto 8,5

44 anni e non sentirli. Nel corso del primo giro lotta come un leone con Leclerc, quasi riuscendo a prendersi la posizione. Per il resto della gara è nettamente il ''best of the rest'' ottenendo una 6° posizione di lusso.

Esteban Ocon - Voto 8

Grandissima gara per il pilota francese, che con il 7° posto fa la sua seconda miglior gara dell'anno (fu 5° in Cina) e sancisce il ritorno a un buon livello. Un plus: bravo a respingere gli assalti di Hamilton nel finale.

Lewis Hamilton - Voto 7,5

Zitto zitto, tra i migliori di giornata c'è lui, anzi Lewis. Partiva dalla 16° piazza e già dal via ha iniziato la sua rimonta. La strategia ha funzionato bene e alla fine è arrivato ottavo. Un neo? Non è riuscito a passare Ocon.

Yuki Tsunoda - Voto 4

''So quello che devo fare, la sciatemi fare''. Team radio invecchiati male. Dopo aver tranquillizzato i box, fa zigzag in rettilineo per non farsi passare da Norris e prende la penalità. Per il resto gara evanescente.

I VOTI DEGLI ALTRI

Nico Hulkenberg - Voto 8,5

Bella gara per Nico, che rimonta da P18 a P9 facendo funzionare la strategia e sfruttando il caos nel finale.

Lance Stroll - Voto 7,5

Grande gara anche per Lance, che scattava P15 e all'ultimo giro passa Bearman facendo però passare Hulk.

Gabriel Bortoleto - Voto 6

Partiva P7, la sua di strategia non è stata eccellente, le hard nel finale sono finite e ha lottato per non crollare.

Oliver Bearman - Voto 6

Al netto dell'ultimo giro e della penalità, gara positiva per Olly, chiude un stagione da rookie di tutto rispetto.

Carlos Sainz - Voto 5,5

La Williams non ha digerito la pista araba. Lui fa quel che può, subisce sorpassi qua e là, alla fine è solo 14°

Andrea Kimi Antonelli - Voto 5

Si chiude con una brutta gara il 2025 di Kimi. Già al via perde 3 posizioni, poi resta imbottigliato tutto il GP.

Alex Albon - Voto 5

La penalità per speed limit gli dà l'occasione di un pit-extra a fine gara e rimontare... da ultimo a P16.

Isack Hadjar - Voto 5

Tarando le auto, è probabilmente il miglior rookie dell'anno. Oggi, semplicemente, non aveva il passo.

Liam Lawson - Voto 5

A inizio gara aveva recuperato due posizioni, poi, però, è scivolato inesorabilmente indietro fino alla P18.

Pierre Gasly - Voto 5

Non bastasse il passo disastroso delle due Alpine, Pierre ci mette del suo infrangendo i track limits.

Franco Colapinto - Voto 4,5

Si chiude una stagione con pochi alti e tanti bassi. Oggi è dietro al compagno nonostante i 5'' presi da Pierre.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/12/2025