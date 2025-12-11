F1 2025

Chi è il pilota più ricco della F1? Con il titolo, Norris supera Leclerc

Avatar di Simone Valtieri, il 11/12/25

1 ora fa - Norris vola tra i Paperoni grazie ai bonus: ecco la classifica Forbes 2025

Forbes rivela gli stipendi 2025 della F1: tra bonus record, duelli economici e nuove entrate, Norris scala la classifica dei Paperoni

Il Mondiale conquistato ad Abu Dhabi non porta a Lando Norris soltanto gloria sportiva ma anche un importante upgrade economico. Forbes, come ogni anno, ha pubblicato la classifica dei piloti più pagati della F1 considerando stipendi e bonus legati ai risultati. Ed è proprio grazie ai premi extra che il britannico compie il salto: 18 milioni di salario base che diventano 57,5 complessivi grazie ai quasi 40 milioni maturati tra vittorie, podi e pole. Risultato? Norris entra nella top-3 mondiale, superando Charles Leclerc e confermandosi una delle stelle più redditizie del Circus.

F1 GP Abu Dhabi 2025: Zak Brown, Andrea Stella e Lando Norris | Foto: Twitter @McLarenF1

McLaren d’oro: vola anche Piastri

L’effetto-McLaren non riguarda solo il neo campione. Oscar Piastri chiude infatti quarto nella classifica Forbes con 37,5 milioni complessivi: 10 di stipendio fisso e ben 27,5 di bonus. Un balzo enorme, frutto di una stagione solida e di un contratto costruito su obiettivi chiari. In un campionato in cui redistribuzione e performance sono sempre più legate, i due piloti in arancione hanno saputo capitalizzare meglio di tutti l’anno d’oro del team.

F1 GP Arabia Saudita 2025, Jeddah: Oscar Piastri (McLaren) | Foto: Twitter @F1

Verstappen-Hamilton: il duello dei Paperoni

In cima alla classifica si consuma invece un testa a testa quasi simbolico. Lewis Hamilton, il più pagato in termini di salario puro con 70 milioni garantiti dalla Ferrari, perde la vetta nel computo totale a favore di Max Verstappen. La stagione complicata del sette volte iridato limita infatti i premi extra, ridotti a 500.000 dollari. Verstappen, pur con un ingaggio leggermente inferiore (65 milioni), beneficia invece di 11 milioni di bonus legati ai risultati, chiudendo a quota 76 milioni complessivi e riprendendosi la leadership economica della F1.

F1 GP Azerbaijan 2025, Baku: Max Verstappen | Foto: Twitter @F1

Leclerc arretra, emergono Stroll e Antonelli

Charles Leclerc scivola al quinto posto: nessun bonus percepito, soltanto i 30 milioni fissi. Lo superano anche Fernando Alonso, sesto con 26,5 milioni, e George Russell, settimo con 26 milioni totali frutto dei suoi 11 milioni di extra. Le due novità nella top-10 sono Lance Stroll, ottavo con 13,5 milioni, e Andrea Kimi Antonelli, decimo con 12,5 milioni tra stipendio base e bonus. A completare la lista, Carlos Sainz nono con 13 milioni. Restano fuori nomi pesanti come Sergio Perez, fermo nel 2025, e Pierre Gasly, penalizzato dai risultati dell’Alpine.

F1 GP Messico 2025: da sx a dx, Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton | Foto: Twitter @McLarenF1

La top 10 dei Paperoni

PosPilotaTeamStipendio*Bonus*Guadagno totale*
1Max VerstappenRed Bull651176
2Lewis HamiltonFerrari700.570.5
3Lando NorrisMcLaren1839.557.5
4Oscar PiastriMcLaren1027.537.5
5Charles LeclercFerrari30030
6Fernando AlonsoAston Martin242.526.5
7George RussellMercedes151126
8Lance StrollAston Martin121.513.5
9Carlos SainzWilliams10313
10Kimi AntonelliMercedes57.512.5

*Tutti i dati sono espressi in milioni di dollari, i numeri sono quelli riportati da Forbes

VEDI ANCHE
2 punti per il titolo tra Norris e Verstappen. Un titolo è mai stato più lottato?
Norris-Verstappen, il loro divario è il più piccolo nella storia della F1?
GP Abu Dhabi 2025: Verstappen vince ma non basta, Norris campione
Max Verstappen, il successo non basta: vince ad Abu Dhabi, ma il campione è Lando Norris
Margarida Corceiro: chi è la modella portoghese al fianco di Lando Norris
Chi è Margarida Corceiro, la donna dietro al successo di Lando Norris
Pubblicato da Simone Valtieri, 11/12/2025
Tags
HamiltonverstappenleclercLando Norrispiastri
Vedi anche