Norris-Verstappen, il loro divario è il più piccolo nella storia della F1?

Lando Norris si è laureato domenica campione del mondo di Formula 1 per la prima volta nella sua carriera, precedendo un indomabile Max Verstappen di appena due punti. Il divario tra il giovane britannico e il quattro volte iridato olandese è stato minimo, ma non il minore di sempre nella storia della Formula 1. Gli appassionati sanno bene che nel 1984 Niki Lauda beffò il suo compagno in McLaren Alain Prost per appena mezzo punto, mentre in ben altri otto casi nella storia del campionato motoristico per eccellenza, primo e secondo (o secondi) sono stati separati da un solo punticino. Perfetto, abbiamo già risposto alla domanda posta nel titolo, e dunque quello tra Norris e Verstappen non è un divario record, vero? No, non è proprio così.

F1 GP Olanda 1984, Zandvoort: la partenza della gara

Troppi cambi nei punteggi

Nella storia della Formula 1 il sistema di assegnazione de punteggi è cambiato numerose volte. In principio (dal 1950) chi vinceva raccoglieva appena otto punti (con un punto extra per l'autore del giro veloce fino al 1959). Dal 1961 il vincitore ha conquistato 9 punti, dal 1991 10 e solo dal 2010 in poi i 25 attuali. Inoltre tra il 1967 e il 1990 è stato in vigore il sistema degli scarti, per cui non tutte le gare concorrevano alla classifica finale e un pilota poteva, per l'appunto, scartare i suoi risultati peggiori. Il caso più clamoroso si ebbe nel 1988 con Ayrton Senna che vinse il titolo sul compagno Alain Prost con 3 punti di margine (90 a 87), ma se fossero stati conteggiati già allora tutti i risultati, prost avrebbe vinto di ben 11 punti (105 a 94). Nel 1991 questo sistema fu abolito. A cambiare nel tempo sono stati anche i ''premiati'' con i punti al termine di un GP. Tra il 1950 e il 1959 erano i primi 5, dal 1960 al 2002 ne raccoglievano solo in sei, passati a 8 tra 2003 e 2009 e poi agli attuali 10 dal 2010 in poi. Basta così? No. I punti per il giro extra sono tornati in voga dal 2019 al 2024, mentre dal 2021 sono state introdotte anche le gare Sprint: nella stagione inaugurale con i punti riservati ai soli primi 3, e dal 2022 in poi ai primi 8. Alla luce di ciò è chiaro come un punto di differenza assuma un significato differente a seconda dell'anno in cui si è verificato.

F1 GP Ungheria 1988, Hungaroring: Alain Prost e Ayrton Senna (McLaren-Honda)

Tanti mondiali serrati negli anni Duemila

E allora ci affidiamo alla matematica. Nel dettaglio, andiamo a vedere quanti punti erano in palio in una determinata stagione di Formula 1, e quanti ne hanno conquistati sul totale i due o tre piloti che si sono giocati il titolo. Dopodiché, la variazione tra le percentuali ci darà la risposta. Partendo dal mezzo punto che separò Lauda e Prost nel 1984, possiamo dire che su un totale di 139,5 punti in palio (si assegnarono punti dimezzati al GP Monaco), Niki ne conquistò 72 (il 51,61% del totale) e Alain 71,5 (il 51,25%), con un divario di appena 0,36% punti percentuali. Altri divari risicati sono stati quelli tra il ferrarista Kimi Raikkonen e i due piloti della McLaren Lewis Hamilton e Fernando Alonso nel 2007. Su 170 punti in palio, Kimi ne prese 110 (64,71%), mentre entrambi gli altri due si fermarono a quota 109 (64,12%), con un divario dello 0,59%. Andando a spulciare le classifiche si fermano sotto al punto percentuale anche i divari tra Rosberg e Hamilton nel 2016 (385 a 380, con lo 0,95%) e tra Vettel e Alonso sia nel 2012 (281 a 278, pari allo 0,60%) sia nel 2010 (256 a 252, con lo 0,84% di differenza). Anche nel 2008 Hamilton batté Massa per un punto (98 a 97, lo 0,55% in più del brasiliano), mentre bisogna tornare allo scorso secolo per trovare altri campionati così racchiusi.

Kimi Raikkonen - Campione del Mondo 2007 con la Ferrari

Titoli leggendari, ma percentuali più alte

Nel 1994 Tra Michael Schumacher e Damon Hill vi fu solo un punto al termine del campionato, finì 92 a 91 per il tedesco con quel contatto entrato nella storia delle corse, per un divario percentuale di 0,62%. Anche nel 1981 tra Nelson Piquet e Carlos Reutemann ci fu solo un punticino a decretare il vincitore, con uno scarto percentuale dello 0,64%, e nel 1976 - nella leggendaria stagione dello scontro tra James Hunt e Niki Lauda, i due chiusero a un solo punto di distanza, dopo la rinuncia dell'austriaco di correre al Fuji, in seguito al micidiale incidente del Nurburgring: qui parliamo di una differenza dello 0,70%. Un punto, infine, ha separato anche John Surtees e Graham Hill nel 1964, Phil Hill e Wolfgang Von Trips nel 1961 e Mike Hawthorn con Stirling Moss nel 1958, ma in tutti e tre i casi il massimo punteggio stagionale raggiungibile era inferiore ai 100 punti, perciò il divario per quesi tre casi è superiore al punto percentuale.

James Hunt e Niki Lauda, rivali nell'epica stagione iridata 1976

And the winner is...

E siamo alla risposta finale. Il campionato 2025 è stato il più serrato di sempre? In palio c'erano un totale di massimo 648 punti, considerando i 600 punti (25 punti per vittoria nelle 24 tappe stagionali) raccoglibili alla domenica e i 48 (8 per le 6 gare brevi) del sabato ''sprint''. Norris è stato capace di raccoglierne 423, il 65,28%, mentre Verstappen ne ha conquistati 421 il 64,97%. La differenza tra i due, dunque, è di appena lo 0,31%, inferiore anche al quel clamoroso 1984 in cui Lauda e Prost furono separati da mezzo punto (valevole però, ricordiamo, lo 0,36% del totale). Per cui, la risposta, è sì. Quello tra Norris e Verstappen è stato il titolo più ''serrato'' della Storia della Formula 1. E dire che, se Norris fosse giunto quarto (possibile, per esempio, se non avesse superato Antonelli in Qatar all'ultimo giro o se fosse stato penalizzato ad Abu Dhabi nell'episodio con Tsunoda, con il rischio di finire dietro a Leclerc), il titolo sarebbe andato all'olandese per il maggior numero di gare vinte in stagione (8 contro 7) e a parità di punti, per cui con un divario delo 0%.

F1 GP Miami 2025: Verstappen, Norris e Antonelli | Foto: Twitter @F1

Riepilogo statistico. I mondiali più serrati nella storia della F1

Divario Anno Campione Pt sul totale in % Secondo Pt sul totale in % Pt in palio 0,31% 2025 Norris (423) 65,28% Verstappen (421) 64,97% 648 0,36% 1984 Lauda (72) 51,61% Prost (71,5) 51,25% 139,5 0,55% 2008 Hamilton (98) 54,44% Massa (97) 53,89% 180 0,59% 2007 Raikkonen (110) 64,71% Alonso/Hamilton (109) 64,12% 170 0,60% 2012 Vettel (281) 56,20% Alonso (278) 55,60% 500 0,62% 1994 Schumacher (92) 57,50% D. Hill (91) 56,88% 160 0,70% 1976 Hunt (69) 47,92% Lauda (68) 47,22% 144 0,74% 1981 Piquet (50) 37,04% Reutemann (49) 36,30% 135 0,84% 2010 Vettel (256) 53,89% Alonso (252) 53,05% 475 0,95% 2016 Rosberg (385) 73,33% Hamilton (380) 72,38% 525

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/12/2025