Pirelli svela le gomme 2026: nuovo look, nuove misure, strategie più aperte

Pirelli ha tolto i veli alla gamma di pneumatici che accompagnerà la Formula 1 nel 2026, svelata durante i test collettivi a Yas Marina. La prima novità è il design: le storiche parentesi laterali, simbolo del ritorno dell’azienda nel 2011, vengono rivisitate con un motivo a bandiera a scacchi. Una scelta che rende immediatamente riconoscibile il prodotto F1, separandolo visivamente da pneumatici stradali e da competizione. Restano invece invariati i colori che contraddistinguono le mescole: bianco per le Hard, giallo per le Medium, rosso per le Soft, mentre verde e blu continuano a identificare Intermedie e Full Wet.

Mescole più differenziate

La gamma P Zero da asciutto 2026 sarà composta da cinque mescole, dalla C1 alla C5, mantenendo il tradizionale ordine di durezza ma ampliando le differenze prestazionali tra una scelta e l’altra. L’obiettivo è favorire strategie più varie e un maggiore divario tra stint veloci e stint di gestione. Per quanto riguarda le gomme da pioggia, Intermediate e Full Wet conservano il disegno del battistrada attuale, una continuità utile per non stravolgere il comportamento in condizioni già di per sé variabili. La data di omologazione ufficiale è fissata al 15 dicembre.

Dimensioni riviste per le nuove monoposto

Il regolamento tecnico 2026 introduce monoposto più leggere e compatte, e le gomme si adeguano di conseguenza. Resta il cerchio da 18 pollici, ma cambia l’ingombro: all’anteriore il battistrada si restringe di 25 mm, al posteriore di 30 mm. Anche il diametro totale si riduce, di 15 mm davanti e 10 mm dietro. Modifiche che puntano a un comportamento più agile delle vetture, con un contributo diretto alla riduzione della resistenza e del peso complessivo. I test di Abu Dhabi rappresentano il primo banco di prova delle nuove dimensioni sulle mule car di tutte le scuderie.

La prima in pista a Barcellona

Dopo il debutto odierno, la nuova gamma Pirelli tornerà in scena ai test pre-stagionali di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio 2026. Saranno inoltre visibili nelle presentazioni delle monoposto, diventando parte integrante della nuova identità estetica del campionato. Con i suoi 128 anni di storia nel motorsport e la filosofia “From race to road”, Pirelli conferma così un ruolo centrale nello sviluppo della F1 del futuro, con tecnologie all’avanguardia e un impegno crescente verso la sostenibilità, in vista dell’obiettivo di Carbon Neutrality entro il 2030.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/12/2025