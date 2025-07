Pirelli P Zero, atto di forza: il "test" dei 10.000 CV in video

Se ti eri perso la incredibile parata di supercar che ha celebrato, al Goodwood Festival of Speed 2025, i 40 anni di P Zero

Il Festival of Speed di Goodwood, per Pirelli, è il festival dei numeri.

5 come le generazioni di Pirelli P Zero , il pneumatico ultra high performance per definizione.



come le di Pirelli , il pneumatico ultra high performance per definizione. 40 come gli anni di vita di P Zero, la cui prima edizione risale al 1985.



come gli di P Zero, la cui prima edizione risale al 1985. 10.000 come i CV ammucchiati in pista dalle supercar della parata commemorativa. Gommate P Zero, of course.



Buon compleanno P Zero. In regalo, 10.000 CV

Per celebrare in un sol colpo il debutto di P Zero atto quinto (la world premiere risale a marzo 2025) e il 40° della gomma UHT più famosa al mondo (1985-2025), Pirelli orchestra dunque una sfilata di vetture da mettere i brividi soltanto a nominarle. Intanto, il video della P Zero parade.

10.000 (CV) per P Zero: le auto della sfilata

Le vetture che in parata hanno percorso la Hillclimb, la salita che rappresenta il fulcro del celebre evento UK, non sono state scelte a caso. Leggi fino in fondo...

A Goodwood, per Pirelli, non solo supercar stradali...

Ferrari F40 (1987 – 478 CV)

Al debutto, equipaggiata con la prima generazione di P Zero.



Al debutto, equipaggiata con la prima generazione di P Zero. Lancia Delta S4 Stradale (1985 – 250 CV)

Montava una Pirelli P Zero ''versione zero'' dal disegno battistrada che riprendeva le tre anime del motorsport, cioè slick sulla parte esterna, intermedio in quella centrale e intagliato come un wet all’interno.



Montava una Pirelli P Zero ''versione zero'' dal disegno battistrada che riprendeva le tre anime del motorsport, cioè slick sulla parte esterna, intermedio in quella centrale e intagliato come un wet all’interno. Lamborghini Urus SE (2024 – 800 CV)

Prima auto omologata con il nuovo P Zero, appena arrivato sul mercato.



Prima auto omologata con il nuovo P Zero, appena arrivato sul mercato. Lotus Evija (2023 – 2011 CV)

Al momento del lancio ha segnato il record di vettura più potente mai prodotta in serie, gommata con i P Zero Trofeo R con marcatura Elect (vetture BEV e PHEV).



Al momento del lancio ha segnato il record di vettura più potente mai prodotta in serie, gommata con i P Zero Trofeo R con marcatura Elect (vetture BEV e PHEV). McLaren Artura (2021 – 700 CV)

Prima auto equipaggiata con Pirelli Cyber Tyre di serie, l’unico sistema al mondo, hardware e software, capace di leggere i dati raccolti da sensori all’interno dei pneumatici, elaborarli tramite algoritmi sviluppati da Pirelli e trasferirli all’elettronica della vettura.



Prima auto equipaggiata con Pirelli Cyber Tyre di serie, l’unico sistema al mondo, hardware e software, capace di leggere i dati raccolti da sensori all’interno dei pneumatici, elaborarli tramite algoritmi sviluppati da Pirelli e trasferirli all’elettronica della vettura. Pagani Utopia Roadster (2024 – 864 CV)

Idem come sopra. A Goodwood con Pirelli P Zero Trofeo RS.



Idem come sopra. A Goodwood con Pirelli P Zero Trofeo RS. Porsche 911 Carrera 4 GTS (2024 – 541 CV)

Equipaggiata con i Pirelli P Zero R, incarna il connubio costante fra prestazioni, sicurezza e versatilità, rappresentato dai diversi pneumatici di questa famiglia.



Equipaggiata con i Pirelli P Zero R, incarna il connubio costante fra prestazioni, sicurezza e versatilità, rappresentato dai diversi pneumatici di questa famiglia. Aston Martin Vanquish Volante (2025 – 835 CV)

Il concetto di piacere di guida fatto roadster, firmato P Zero Corsa.



Il concetto di piacere di guida fatto roadster, firmato P Zero Corsa. BMW Vision Driving Experience (2025 – circa 1.500 CV)

Concept che prefigura i prossimi modelli della Casa tedesca, e che si affida ai Pirelli P Zero Trofeo RS.



Concept che prefigura i prossimi modelli della Casa tedesca, e che si affida ai Pirelli P Zero Trofeo RS. Haas F1 (2023 - circa 1.000 CV)

Dalla strada alla pista: a chiudere la parata da oltre 10.000 CV, la monoposto Haas di Formula 1 con pneumatici P Zero F1 da 18”.



Buon compleanno e 10.000 di questi giorni, giovane vecchio P Zero.

Pirelli P Zero, 40 anni e non sentirli

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/07/2025