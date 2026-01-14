Parte il Mondiale F1 2026: il calendario delle presentazioni e dei test e tutte le novità

Il calendario dei test e delle presentazioni di tutti e 11 i team impegnati nel Mondiale 2026 di F1: ecco quello che c'è da sapere

Neanche il tempo di digerire il panettone che la Formula 1 riparte in grande spolvero per la stagione della rivoluzione. Una parola non usata a caso perché per la prima volta da tempo immemore a cambiare sono sia i regolamenti tecnici sui telai delle monoposto di F1, sia quelli relativi alle power unit. Una ripartenza che di fatto è già dietro l’angolo, con Red Bull e Racing Bulls che presentano le livree 2026 nella speciale cornice di Detroit – la città dove c’è la storica sede centrale della Ford, il colosso dell’auto che ha una partnership tecnica con le squadra di Milton Keynes e Faenza – già nella nottata italiana tra il 15 e il 16 gennaio, con la grande attesa Scuderia Ferrari che toglie i veli alla SF-26 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc al 23 dello stesso mese.

Come cambiano i motori nella stagione 2026 di Formula 1

Come si diceva, parecchi sono i cambiamenti tecnici regolamentari previsti per la rivoluzione delle corse. Quella più grande è ovviamente legata ai motori – anzi, le power unit ibride – che restano pur sempre dei V6 turbo da 1.6cc di cilindrata, ma che vedono un aumento esponenziale della potenza elettrica: a fronte dell’addio alla complessa architettura della MGU-H, c’è infatti un potenziamento della MGU-K, che arriva a sprigionare quasi il 50% dei cavalli totali.

E se il propulsore termico perde centralità, ci si aspetta che anche la guida dei piloti sia influenzata dalle novità, con l’esigenza di ricarica delle batterie e la scelta di sprigionare la potenza elettrica che promette di diventare un momento strategico centrale della nuova F1.

Le nuove monoposto di F1 2026

Ma oltre ai propulsori, è anche ciò che si vede che cambia radicalmente rispetto al recente passato. La Formula 1 dice infatti addio al concetto di effetto suolo e di canali Venturi, con il ritorno a un fondo piatto (o quasi) come nella precedente generazione e con un’aerodinamica pensata proprio per agevolare la gestione della potenza.

Così, mentre le auto diventano complessivamente più leggere, più corte e più strette (ma aumenta al contempo il peso e gli ingombri delle componenti che fanno funzionare la power unit ibrida), spuntano anche le ali mobili anteriori e posteriori, non più usate come strumenti per agevolare i sorpassi ma come una vera aerodinamica attiva per “scaricare” le macchine in rettilineo e aumentare il carico e la tenuta di strada in curva. Una novità assoluta per la storia della Formula 1, che ha infatti anche pensato di studiare un nuovo “dizionario” per agevolare i fan nella comprensione delle gare della prossima stagione.

Il calendario delle presentazioni della stagione 2026 di F1

Di seguito le tappe, serrate, delle presentazioni delle squadre in vista del campionato del mondo di Formula 1 2026:

Team Data Nome auto 2026 Luogo McLaren F1 Team 09/02/26 MCL40A Da definire Mercedes-AMG F1 Team 22/01/26 W17 E Performance Web Red Bull Racing 15/01/26 RB22 Detroit Scuderia Ferrari 23/01/26 SF-26 Web Williams F1 Team 03/02/26 FW48 Da definire Racing Bulls F1 Team 15/01/26 VCARB 03 Detroit Aston Martin F1 Team 09/02/26 AMR26 Da definire Haas F1 Team 19/01/26 VF-26 Web Audi F1 Team 20/01/26 R26 Berlino Alpine F1 Team 23/01/26 A526 Barcellona Cadillac Formula 1 Team 08/02/26 Da definire Da definire

Quando sono i test precampionato della stagione 2026 di Formula 1?

Qui sotto il calendario completo dei 9 giorni di test che precedono l'inizio della stagione 2026 di Formula 1:

Data Evento Luogo 26/30 gennaio Shakedown (a porte chiuse) Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna 11/13 febbraio Pre-season test 1 Bahrain International Circuit, Bahrain 18/20 febbraio Pre-season test 2 Bahrain International Circuit, Bahrain

Pubblicato da Alessio Ricci, 14/01/2026