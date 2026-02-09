F1, ecco la MCL40: la prima McLaren di Lando Norris con il numero 1 sul muso

La McLaren ha presentato ufficialmente la livrea della MCL40, la monoposto con cui il team campione del mondo in carica sia tra i piloti con Lando Norris, sia tra i Costruttori, affronterà la stagione 2026.

Un debutto che guarda alla continuità, non tanto sul piano tecnico - visti i regolamenti rivoluzionari che impogono a tutte le squadre di ripartire da un foglio bianco quanto a telaio, aerodinamica, motore, gomme e benzine - ma soprattutto su quello visivo, con una colorazione che cambia pochissimi particolari rispetto a quelle delle scorse stagioni.

F1 2026: la McLaren MCL40 di Oscar Piastri e Lando Norris | Foto: McLaren F1 Team

Presentazione in Bahrain per la nuova McLaren 2026

La nuova livrea è stata svelata nel corso di un evento trasmesso in diretta dal Bahrain, paese che ospita alcuni dei principali azionisti storici del team di Woking e che vedrà impegnate tutte le squadre di Formula 1 a partire da mercoledì 11 febbraio con i primi tre giorni di test invernali.

Sul palco, insieme all'amministratore delegato Zak Brown, erano presenti il team principal italiano (ed ex Ferrari) Andrea Stella, i piloti Lando Norris e Oscar Piastri, la responsabile marketing Lou McEwen e il capo dei progettisti Rob Marshall.

F1 2026: la McLaren MCL40 di Oscar Piastri e Lando Norris | Foto: McLaren F1 Team

La scelta del Bahrain come location sottolinea il legame strategico tra la McLaren e il Medio Oriente, oltre a fare da ideale antipasto alla stagione che prenderà ufficialmente il via proprio su questo circuito con i primi test collettivi.

L'arancione papaya resta protagonista

Dal punto di vista estetico, la McLaren ha deciso di non stravolgere un’identità che ha accompagnato i successi più recenti. Dopo i titoli mondiali Costruttori e Piloti conquistati nel 2025, il team ha mantenuto la livrea vincente anche per il 2026, rispettando una tradizione storica del marchio britannico, che si riallaccia alle scelte cromatiche delle origini, con il fondatore neozelandese Bruce McLaren.

F1 2026: la McLaren MCL40 di Oscar Piastri e Lando Norris | Foto: McLaren F1 Team

Il colore papaya resta quindi l’elemento dominante, affiancato da ampie superfici in nero-carbonio. Una combinazione che punta a garantire continuità visiva, riconoscibilità immediata in pista e coerenza con l’immagine globale del team.

Livrea e identità visiva estese anche ai piloti

Il linguaggio stilistico della MCL40 si riflette anche nelle nuove tute da gara di Lando Norris e Oscar Piastri. I piloti McLaren indosseranno infatti una tuta caratterizzata da una parte frontale completamente papaya e da un retro in antracite: una soluzione pensata per valorizzare ulteriormente i numeri di gara 1 e 81 nei colori ufficiali del team.

F1 2026: Oscar Piastri | Foto: McLaren F1 Team

Le parole dei piloti Norris e Piastri

''È bello essere tornati in Bahrain - spiega Lando Norris - per svelare la livrea di questa stagione. Il design è fantastico e sono entusiasta di continuare a correre con i colori che hanno contribuito al nostro grande successo dello scorso anno. Vincere il campionato con la squadra con cui corro sin dall'inizio è stato incredibile. Affrontiamo quest'anno da campioni del mondo e sono entusiasta di vedere cosa potremo ottenere in questa nuova era della Formula 1''.

F1 2026: Lando Norris | Foto: McLaren F1 Team

''Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla progettazione e alla costruzione di quest'auto. Saluto poi tutti i fan che ci seguono settimana dopo settimana e ringrazio i nostri partner per il loro sostegno. Sono pronto per quest'anno e non vedo l'ora di tornare in pista e continuare a spingere'', conclude il campione del mondo in carica.

''La nuova livrea della nostra MCL40 - aggiunge il compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri - è fantastica ed è fantastico che abbiamo mantenuto il design vincitore del campionato del 2025. È sempre divertente correre con un'auto color papaya. Grazie a tutti quelli che lavorano in fabbrica, ai nostri fan e ai nostri partner per il loro sostegno. Abbiamo una grande sfida davanti a noi con le nuove regole, ma affronto quest'anno con grande positività e pronto ad affrontare questa nuova era della Formula 1 a testa alta. Abbiamo imparato molto dall'anno scorso, quindi mi sento più forte che mai e non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a ottenere quest'anno. Diamoci dentro!''.

Debutto in pista e primi appuntamenti ufficiali

La MCL40 ha già completato i primi chilometri con una livrea speciale dedicata ai test in pista durante lo shakedown pre-stagionale di Barcellona, svolto a porte chiuse. La monoposto è stata progettata seguendo i nuovi regolamenti tecnici 2026, che hanno imposto un ripensamento completo del telaio e dell'aerodinamica, oltre che degli alloggiamenti per fare posto al nuovo motore V6 turbo ibrido fornito dalla Mercedes.

F1 2026: la McLaren MCL40 di Oscar Piastri e Lando Norris | Foto: McLaren F1 Team

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 10 febbraio, quando la McLaren scenderà nuovamente in pista per il filming day promozionale, con 200 km a disposizione dei due piloti ufficiali. Subito dopo, da mercoledì 11 febbraio, inizieranno i test ufficiali pre-stagionali in Bahrain, primo vero banco di prova per valutare il potenziale della nuova vettura in vista del debutto nel mondiale 2026 di F1.

Pubblicato da Alessio Ricci, 09/02/2026