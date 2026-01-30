Mercedes protagonista totale in F1: dal 2026 fornirà Safety Car e Medical Car in esclusiva

Dal Mondiale di Formula 1 2026 sarà di nuovo Mercedes-AMG ad assumere di nuovo la piena responsabilità di fornire alla FIA le auto ufficiali dedicate alla sicurezza in pista. Il marchio tedesco fornirà infatti la Safety Car e la Medical Car in tutti i Gran Premi e nei test pre-stagionali, rafforzando una presenza storica che accompagna il Circus dei GP da trent’anni.

Una scelta che riporta stabilmente la Stella a tre punte al centro dell’apparato di sicurezza della massima categoria del motorsport, proprio nell’anno in cui la F1 inaugura il più importante cambiamento tecnico della sua storia recente. Un segno di continuità con il recente passato con la Mercedes che, dopo essere stata fornitrice esclusiva dal 1996 al 2020, nelle ultime stagioni aveva condiviso con l'Aston Martin il ruolo dividendosi più o meno equamente il lavoro nei molti appuntamenti del calendario, salvo tornare esclusivista a partire proprio dal 2026.

Mercedes-AMG fornitore unico delle auto FIA per il Mondiale F1

L’accordo tra Mercedes-AMG e FIA prevede che, a partire dalla stagione 2026, il costruttore tedesco metta a disposizione le Safety Car ufficiali FIA F1 e anche le Medical Car per gli interventi di emergenza con un medico a bordo. Le auto della Stella a tre punte saranno presenti dunque in tutti e 24 gli appuntamenti del calendario della stagione di Formula 1 che sta per cominciare, incluse anche le due sessioni di test precampionato in programma in Bahrain dall'11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio.

La gestione comprenderà anche la manutenzione completa dei mezzi da parte del personale di Mercedes AMG Motorsport, garantendo operatività costante durante ogni weekend di gara. Non solo una presenza simbolica: la Formula 1 resta un banco di prova reale per prestazioni, affidabilità e standard di sicurezza applicati ai modelli stradali.

Trent’anni di sicurezza e innovazione

Il debutto della prima Safety Car Mercedes in Formula 1 risale al 30 giugno 1996, al GP di Francia di Magny-Cours, con una C 36 AMG. Dal 1996 a oggi si sono avvicendati 13 modelli diversi impiegati come Safety Car e 8 come Medical Car, con oltre 500 interventi ufficiali nel corso dei weekend di gara. Un percorso che ha accompagnato l’evoluzione tecnica della categoria, mantenendo costante il ruolo centrale della sicurezza in pista.

I modelli in servizio per la stagione 2026 di F1

Mentre rispetto allo scorso anno cambia il tipo di impegno, con la Mercedes che come detto non dovrà più dividersi i weekend con l'Aston Martin, non cambiano invece i modelli ufficiali inaugurati nel 2022: nel ruolo di Safety Car troveremo quindi anche nel 2026 la Mercedes-AMG GT Black Series, mentre la Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ sarà usata come Medical Car.

Le Mercedes Safety Car e Medical Car per la F1

Entrambe le auto saranno poi usate anche nelle categorie di supporto alla Formula 1, e dunque in Formula 2, Formula 3 e F1 Academy. Uno sforzo gestionale notevole, vista la presenza a ogni weekend di gara di tre diverse Safety Car e due Medical Car, con la garanzia di almeno due auto pronte a scendere in pista in ogni momento utile.

Bernd Maylander, il volto storico della Safety Car

Un altro elemento di continuità è rappresentato da Bernd Maylander. L’ex pilota tedesco è al volante della Safety Car FIA dal 2000 e nel GP inaugurale della stagione 2026 a Melbourne taglierà il traguardo simbolico dei 500 Gran Premi come pilota ufficiale.

Pubblicato da Alessio Ricci, 30/01/2026