Presentata la AMR26, la prima Aston Martin F1 di Adrian Newey per i sogni di Alonso e Stroll

L'Aston Martin ha dato ufficialmente il via alla stagione F1 2026 presentando la nuova livrea in occasione di un evento organizzato all’Ithra, il King Abdulaziz Center for World Culture di Dhahran, in Arabia Saudita, in collaborazione con il title partner Aramco. Un appuntamento simbolico, che segna l’ingresso della scuderia di Silverstone nella nuova era regolamentare della Formula 1, con la supervisione tecnica del supercapo Adrian Newey.

Evento di lancio in Arabia Saudita per la AMR26

Durante la serata è stata mostrata una concept car che anticipa le linee e i colori della AMR26, la monoposto che debutterà ufficialmente nei test pre-stagionali in Bahrain che è apparsa già molto molto differente da quella che aveva esordito - con una livrea tutta nera-carbonio, senza adesivi - nei test shakedown di Barcellona. È il vero inizio dell'epopea in verde del genio progettista Newey, ex Williams, McLaren e Red Bull, da fine 2025 non solto vertice tecnico della squadra ma anche nuovo team principal al posto di Andy Cowell.

F1 2026: l'Aston Martin AMR26 di Fernando Alonso e Lance Stroll | Foto: Aston Martin F1 Team

Il programma ha previsto l’intervento del presidente esecutivo Lawrence Stroll, un confronto con i partner tecnici del team, la proiezione di un film celebrativo e una parentesi musicale curata da Hans Zimmer, con l’esibizione dal vivo del violoncellista svizzero Jodok Vuille. La scelta della location saudita conferma il ruolo centrale del gigante petrolifero Aramco nel progetto Aston Martin e sottolinea la dimensione sempre più globale del team britannico.

Continuità in pista: Alonso e Stroll guidano il progetto 2026

Sul fronte sportivo, Aston Martin punta sulla continuità. Fernando Alonso e Lance Stroll affronteranno il loro quarto campionato consecutivo come coppia titolare, formando la line-up più esperta dello schieramento con un totale di 614 Gran Premi disputati in Formula 1.

F1 2026: l'Aston Martin AMR26 di Fernando Alonso e Lance Stroll | Foto: Aston Martin F1 Team

Jak Crawford assume invece il ruolo di terzo pilota e riserva ufficiale per tutte le gare del 2026, dopo aver chiuso al secondo posto il campionato FIA Formula 2 nella stagione precedente, con Stoffel Vandoorne al simulatore, Pedro de la Rosa ambasciatore con incarichi di rappresentanza mediatica insieme al nuovo arrivato Jenson Button.

AMR26, primo progetto dell’era Newey-Cardile

Dal punto di vista tecnico, la AMR26 rappresenta un passaggio chiave per l'Aston Martin. È infatti la prima monoposto sviluppata secondo l’impostazione progettuale di Adrian Newey e la prima sotto la supervisione del nuovo Chief Technical Officer Enrico Cardile, fino a metà 2024 direttore tecnico della Ferrari.

''Il 2026 - spiega Newey - è un momento raro perché, per la prima volta, le norme relative al telaio e al motore sono cambiate contemporaneamente. Quando ci sono regole completamente nuove, la filosofia migliore non è mai immediatamente evidente e la comprensione evolve man mano che l'auto si sviluppa. Con l'AMR26 abbiamo adottato un approccio olistico perché non c'è un singolo componente che spicca, ma vogliamo che sia l'intero pacchetto a funzionare nel suo insieme. L'attenzione si è concentrata su basi solide, potenziale di sviluppo in modo da fornire a Lance e Fernando prestazioni costanti''.

F1 2026: l'Aston Martin AMR26 di Fernando Alonso e Lance Stroll | Foto: Aston Martin F1 Team

La monoposto è figlia dei regolamenti 2026, che introducono una delle trasformazioni più profonde nella storia della Formula 1: nuove power unit, aerodinamica completamente rivista, gomme dalle dimensioni differenti e obbligo di utilizzo di carburanti sostenibili.

Aston Martin diventa team ufficiale Honda

Il 2026 segna anche un traguardo industriale rilevante: l'Aston Martin diventa a tutti gli effetti un team ufficiale, ampliando le possibilità di integrazione tra telaio e power unit e sfruttando appieno le opportunità offerte dal nuovo regolamento.

Il progetto è infatti supportato dalla Honda che firma la nuovissima power unit dopo i successi negli ultimi anni con la Red Bull, e Aramco che si propone di sviluppare i carburanti sostenibili. Parallelamente prosegue lo sviluppo dell’AMR Technology Campus di Silverstone, che negli ultimi mesi ha visto l’entrata in funzione della nuova galleria del vento CoreWeave AIR e di un simulatore di ultima generazione.

Le parole di Alonso e Stroll

''L'AMR26 è la prima auto uscita dal nostro nuovo campus tecnologico e come team ufficiale Honda - spiega Lance Stroll - quindi è un momento importante per la squadra. Il nostro shakedown è andato bene, il che è importante con una nuova macchina, e ci ha dato una prima impressione positiva. Le norme del 2026 rappresentano un grande cambiamento e una vera sfida per tutti i team, quindi ora si tratta di approfondire la nostra comprensione della monoposto con l'obiettivo di continuare a migliorare le prestazioni durante tutta la stagione. È fantastico lavorare con Adrian Newey e con così tante persone di talento che stanno davvero dando il massimo per raggiungere questo obiettivo. Il prossimo passo saranno i test in Bahrain, dove raccoglieremo quante più informazioni possibili in vista del round di apertura a Melbourne. Sarà un anno entusiasmante per i tifosi''.

F1 2026: l'Aston Martin AMR26 di Fernando Alonso e Lance Stroll | Foto: Aston Martin F1 Team

''Questo è un nuovo capitolo davvero entusiasmante per l'Aston Martin - aggiunge il veterano Fernando Alonso, che quest'anno spegnerà 45 candeline e va in scadenza di contratto - che si sta adattando alle nuove regole, alle nuove unità di potenza e alle nuove idee. Con Lawrence Stroll e Adrian Newey, abbiamo due delle persone più determinate e competitive che abbia mai incontrato alla guida di un team. Gli ultimi anni non sono stati facili, ma abbiamo imparato molto e quell'esperienza ti rende sempre più forte. Tutti in questa squadra condividono la stessa voglia di essere competitivi e ho visto quanto impegno ci sia dietro le quinte per darci una macchina che possiamo sviluppare nel corso della stagione. Non vedo l'ora di scendere in pista, sviluppare l'auto, spingere al massimo e contribuire a rendere l'Aston Martin più forte e competitiva''.

Prossimi appuntamenti verso il debutto mondiale

La AMR26 ha già completato una prima fase di shakedown a Barcellona a fine gennaio e proseguirà il programma di preparazione nei test ufficiali in Bahrain. Il debutto in gara è fissato per il Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026.

Pubblicato da Alessio Ricci, 10/02/2026