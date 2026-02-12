Test F1 Bahrain-1 2026: Leclerc simula un GP ed è il più veloce del day-2

Charles Leclerc si prende il miglior tempo assoluto dei test, davanti al "solito" Lando Norris. Mercedes e Aston Martin così così

È Charles Leclerc a prendersi la scena nel secondo giorno di test invernali della Formula 1 in Bahrain. Il pilota della Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo assoluto della giornata fermando il cronometro sull’1:34.273, ottenuto nel corso della sessione mattutina con pneumatici Pirelli C3, la mescola più morbida disponibile per questa prima tornata di test.

Ferrari, Leclerc in evidenza a Sakhir

Una prestazione arrivata però in condizioni tutt’altro che ideali, con vento e temperature elevate che hanno reso la pista di Sakhir meno favorevole rispetto a quella che i piloti trovano solitamente nel tardo pomeriggio. Un dato che rende il riferimento del monegasco particolarmente interessante, pur con tutte le cautele tipiche dei test, in cui programmi e carichi di lavoro restano noti solo ai team.

Il confronto con Norris e il lavoro sul passo gara

Il tempo di Leclerc risulta circa due decimi più rapido rispetto alla miglior prestazione del day-1, firmata da Lando Norris con la McLaren in condizioni ambientali più favorevoli ma con gomme C2, teoricamente meno performanti sul giro secco. Un confronto che, senza trarre conclusioni definitive, offre comunque un primo spunto tecnico sul potenziale della nuova Ferrari SF-26.

Rounding up Day 2 in Bahrain 👊🇧🇭



These are the all-important stats to take from Thursday 🧐#F1#F1Testingpic.twitter.com/asVK9j4oiP — Formula 1 (@F1) February 12, 2026

Nel pomeriggio Leclerc ha poi completato una simulazione completa di Gran Premio, chiudendo la giornata con 139 giri complessivi. Un programma orientato soprattutto alla raccolta dati e alla valutazione del comportamento della macchina sui long run ad alto carico di benzina, più che alla ricerca della prestazione assoluta.

McLaren solida, Haas sorprende a centro gruppo

Tornando alla cronaca di giornata, alle spalle del ferrarista si è piazzato proprio Norris, secondo a mezzo secondo di distanza ma autore del maggior chilometraggio di giornata: ben 149 tornate completate, segnale di una McLaren piuttosto buona sul fronte dell’affidabilità e della costanza, ma anche subito apparsa già pronta e ben bilanciata sul piano dell'assetto.

Buone indicazioni arrivano anche dalla Haas, che si conferma una delle possibili sorprese del centro gruppo. Oliver Bearman ha chiuso la giornata al terzo posto, con un ritardo di circa 1”1 da Leclerc, mostrando una discreta solidità complessiva del pacchetto.

Giornata positiva, nonostante un avvio complicato, anche per Isack Hadjar. Il pilota Red Bull ha perso gran parte della mattinata per un problema al cambio, ma nel pomeriggio è riuscito a portare a termine una simulazione gara, chiudendo con 87 giri all’attivo.

Mercedes in difficoltà, Aston Martin preoccupa

Decisamente più complesso il day-2 della Mercedes. Andrea Kimi Antonelli non è riuscito a girare al mattino a causa di un problema alla power unit che ha reso necessaria la sostituzione completa del motore. Nel pomeriggio è sceso in pista George Russell, che ha completato 54 giri chiudendo con il quarto tempo di giornata, fermandosi ai box però con mezz'ora d'anticipo rispetto alla bandiera a scacchi.

Non arrivano segnali incoraggianti nemmeno dal box Aston Martin. Lance Stroll ha parlato apertamente di un passo lontano diversi secondi (addirittura quattro e mezzo, a suo dire) dai migliori, mentre Fernando Alonso, pur riuscendo a percorrere 98 giri senza grossi intoppi tecnici, è apparso piuttosto insoddisfatto del comportamento della macchina.

Test F1 Bahrain: la classifica del Day-2

Di seguito la tabella con la classifica dei tempi, le gomme e i giri percorsi nelle otto ore di test precampionato odierne, andate in scena sulla pista di Sakhir:

Pos Pilota Team Tempo Distacchi Giri Gomme 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.273 – 139 C3 2 Lando Norris McLaren 1:34.784 +0.511 149 C2 3 Oliver Bearman Haas 1:35.394 +1.121 130 C3 4 George Russell Mercedes 1:35.466 +1.193 54 C3 5 Isack Hadjar Red Bull 1:36.561 +2.288 87 C3 6 Gabriel Bortoleto Audi 1:36.670 +2.397 67 C3 7 Pierre Gasly Alpine 1:36.723 +2.450 97 C3 8 Valtteri Bottas Cadillac 1:36.824 +2.551 67 C3 9 Alexander Albon Williams 1:37.229 +2.956 62 C3 10 Nico Hulkenberg Audi 1:37.266 +2.993 47 C3 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:37.470 +3.197 83 C3 12 Carlos Sainz Williams 1:37.592 +3.319 69 C3 13 Liam Lawson Racing Bulls 1:38.017 +3.744 50 C3 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:38.248 +3.975 98 C3 15 Sergio Perez Cadillac 1:38.653 +4.380 42 C3 16 Kimi Antonelli Mercedes No tempo ﻿ 3 C3

Ultima giornata di test: occhi puntati su affidabilità e long run

La Formula 1 torna in pista domani, venerdì 13 febbraio, per la terza e per adesso ultima giornata di test a Sakhir, in attesa della seconda tornata in programma dal 18 al 20 febbraio. Confermato il programma: sessione mattutina dalle 8:00 alle 12:00 e pomeriggio dalle 13:00 alle 17:00 (orario italiano), con i piloti che percorreranno ancora tanti km fondamentali per preparare al meglio la nuova stagione.

Pubblicato da Alessio Ricci, 12/02/2026