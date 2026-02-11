Test F1 Bahrain-1 2026, Day-1: Norris davanti a tutti nella prima giornata a Sakhir

Lando Norris è il più veloce alla fine del primo giorno di test in Bahrain davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc. L'analisi

La prima giornata di test ufficiali della Formula 1 in Bahrain si chiude con Lando Norris al comando della classifica dei tempi. Il campione del mondo in carica, al volante della McLaren, firma il miglior crono assoluto in 1:34.669, aprendo nel modo più solido possibile il programma di lavoro 2026, pur con tutte le cautele che i test impongono in termini di lettura dei risultati.

Un riferimento interessante soprattutto per le condizioni in cui è stato ottenuto: Norris ha infatti realizzato il tempo più veloce utilizzando le Pirelli C2, una mescola più dura rispetto alle C3 impiegate da diversi rivali diretti, per quanto appunto per l'analisi dei tempi sul giro bisognerà aspettare ancora qualche giorno visti i diversi programmi di lavoro svolti da ogni squadra in pista.

Norris davanti a Verstappen, Ferrari terza con Leclerc

Alle spalle della McLaren si piazza Max Verstappen, staccato di 129 millesimi. L’olandese della Red Bull era stato il più rapido nella sessione mattutina, ma ha ottenuto il suo miglior tempo con gomme C3, teoricamente più performanti rispetto a quelle usate dal leader di giornata.

Terza posizione per la Ferrari SF-26 di Charles Leclerc, che paga poco più di mezzo secondo dalla vetta, anche lui con la mescola C3. Un distacco ancora poco indicativo, ma che colloca la Rossa nel gruppo di testa al termine delle prime otto ore di test, nonostante qualche comportamento un po' nervoso da parte della monoposto di Maranello, caratterizzata da un retrotreno un po' instabile.

Buona anche la prestazione di Esteban Ocon, quarto con la Haas motorizzata Ferrari e primo del cosiddetto “resto del mondo”, a circa nove decimi da Norris. Seguono Oscar Piastri, George Russell e Lewis Hamilton, tutti protagonisti però solo della sessione mattutina, disputata con temperature più elevate e una pista meno gommata.

Problemi per Antonelli, Stroll e Lindblad

Giornata più complicata per Andrea Kimi Antonelli, che chiude undicesimo alle spalle di Pierre Gasly, Nico Hulkenberg e Alex Albon. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha lavorato esclusivamente con le Pirelli C1, le più dure dell’intera gamma presente a Sakhir, ma soprattutto ha perso circa tre ore di attività nel pomeriggio a causa di un problema tecnico riscontrato sulla W17 durante una modifica programmata dell’assetto.

Ancora meno chilometri per Lance Stroll e per il rookie Arvid Lindblad, entrambi fermati da noie tecniche nel corso del pomeriggio. L’Aston Martin è risultata la macchina con il minor numero di giri completati (36), mentre Lindblad aveva almeno accumulato 75 tornate nella sessione mattutina prima dello stop.

Affidabilità ok, solo due bandiere rosse

Nel complesso, la prima giornata di test ha restituito un quadro incoraggiante sul fronte dell’affidabilità. Le monoposto 2026 hanno percorso molti chilometri e le interruzioni sono state limitate a sole due bandiere rosse.

La prima, al mattino, è stata causata da Franco Colapinto, che con appena 28 giri complessivi è risultato il pilota meno attivo di giornata, anche a causa dell’alternanza al volante con Gasly. La seconda è arrivata nel pomeriggio per lo stop in pista di Nico Hulkenberg, fermo a pochi metri dalla pit-lane ma poi in grado di riprendere regolarmente il programma con la sua Audi dopo un rapido ricovero nei box.

Test F1 Bahrain: la classifica del Day-1

Di seguito la tabella con la classifica dei tempi, le gomme e i giri percorsi nelle prime otto ore di test precampionato andate in scena sulla pista di Sakhir:

Pos Pilota Team Tempo Distacchi Giri Gomme 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:34.669 – 58 C2 2 Max Verstappen Red Bull-RBPT Ford 1:34.798 +0.129 136 C3 3 Charles Leclerc Ferrari 1:35.190 +0.521 80 C3 4 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:35.578 +0.909 115 C3 5 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:35.602 +0.933 54 C2 6 George Russell Mercedes 1:36.108 +1.439 56 C3 7 Lewis Hamilton Ferrari 1:36.433 +1.764 52 C3 8 Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1:36.765 +2.096 49 C3 9 Nico Hulkenberg Audi 1:36.861 +2.192 73 C3 10 Alex Albon Williams-Mercedes 1:37.437 +2.768 68 C3 11 Kimi Antonelli Mercedes 1:37.629 +2.960 30 C1 12 Arvid Lindblad Racing Bulls-RBPT Ford 1:37.945 +3.276 75 C3 13 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:38.221 +3.552 77 C3 14 Sergio Perez Cadillac-Ferrari 1:38.828 +4.159 58 C1 15 Gabriel Bortoleto Audi 1:38.871 +4.202 49 C3 16 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:39.150 +4.481 49 C2 17 Lance Stroll Aston Martin-Honda 1:39.883 +5.214 36 C2 18 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:40.330 +5.661 28 C2

Il programma dei test F1 in Bahrain: si riparte giovedì

La Formula 1 torna in pista giovedì 12 febbraio per la seconda giornata di test a Sakhir. Confermato il programma: sessione mattutina dalle 8:00 alle 12:00 e pomeriggio dalle 13:00 alle 17:00 (orario italiano), con altri dati fondamentali attesi in vista della nuova stagione.

Pubblicato da Alessio Ricci, 11/02/2026