Test F1 Bahrain-1 2026: Antonelli al comando del day-3, Hamilton 3° (ma resta a piedi)

Dopo due giornate condizionate da qualche intoppo tecnico, la Mercedes chiude in crescita la prima tornata di test invernali della Formula 1 in Bahrain, conquistando la vetta della classifica nell’ultima giornata di prove a Sakhir. A prendersi la scena è Andrea Kimi Antonelli, autore del miglior tempo assoluto di questi tre giorni grazie a un giro in 1:33.669, ottenuto nel pomeriggio con pneumatici C3, la mescola più morbida messa a disposizione dalla Pirelli per questa sessione.

Grande Kimi! 👏



The fastest time of the week goes to Kimi Antonelli, setting a 1:33.669 ⏱️#F1#F1Testingpic.twitter.com/QGtEerxt23 — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

Un riferimento cronometrico che vale anche come miglior prestazione complessiva della settimana e che consente al giovane pilota italiano di precedere di circa due decimi e mezzo il compagno di squadra George Russell, già il più veloce nella sessione mattutina prima dello scambio di sedile sulla monoposto della scuderia anglo-tedesca.

Ferrari terza con Hamilton, tra simulazione gara e giro secco

Alle spalle delle due Mercedes si inserisce la Ferrari, con Lewis Hamilton terzo nella classifica di giornata. Il 41enne inglese ha impostato un programma di lavoro piuttosto articolato: al mattino si è concentrato sulla ricerca della prestazione sul giro secco (ma senza comunque spingere a tutta birra, com'è normale nei test invernali), mentre nel pomeriggio ha affrontato una simulazione completa di Gran Premio.

Il long-run non si è però concluso come previsto: Hamilton si è fermato in pista a tre giri dalla fine dei 57 programmati, probabilmente a causa di un problema legato al pescaggio della benzina. Un episodio che, secondo quanto filtra dal box, non desta particolare preoccupazione sul fronte dell’affidabilità della power unit, anche perché la Ferrari è stata l’unica squadra a riutilizzare a Sakhir lo stesso motore già impiegato durante lo shakedown di Barcellona.

Lewis Hamilton stopped out on track at Turn 8, bringing his day of running to a close! 😧#F1#F1Testingpic.twitter.com/luVehCUTG5 — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

McLaren e Red Bull subito dietro

Quarta posizione per la McLaren di Oscar Piastri (anche lui autore di una simulazione di GP completa), seguita dalla coppia di casa Red Bull, con Max Verstappen impegnato al mattino e Isack Hadjar al volante nel pomeriggio. I due hanno portato avanti un lavoro di raccolta dati piuttosto lineare, senza particolari picchi cronometrici ma con una buona continuità di chilometraggio.

Tra le squadre di centro gruppo continua invece a distinguersi la Haas, che chiude settima con Esteban Ocon. Il distacco di circa due secondi dal riferimento di Antonelli va letto con le dovute cautele, ma conferma comunque una base solida per il team americano in questa fase iniziale della stagione.

Aston Martin ancora in difficoltà

Giornata complicata, infine, per l’Aston Martin. Dopo i 54 giri completati al mattino con Lance Stroll, nel pomeriggio la macchina inglese è rimasta a lungo ai box, mostrando poi in pista un comportamento instabile e difficile da gestire. Numerose le correzioni al volante da parte del pilota canadese, segnale di un bilanciamento ancora lontano dall’ideale.

Un avvio di programma che non rispecchia le aspettative di tifosi e addetti ai lavori, soprattutto considerando l’attenzione generata dal nuovo corso tecnico guidato da Adrian Newey.

Test F1 Bahrain: la classifica del day-3

Di seguito la tabella con la classifica dei tempi, le gomme e i giri percorsi nelle ultime otto ore di questa tornata di test precampionato., di scena sulla pista di Sakhir:

Pos Pilota Team Tempo Distacco Gomme Giri 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.669 – C3 61 2 George Russell Mercedes 1:33.918 +0.249 C3 78 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:34.209 +0.540 C3 150 4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:34.549 +0.880 C3 161 5 Max Verstappen Red Bull-RBPT Ford 1:35.341 +1.672 C3 61 6 Isack Hadjar Red Bull-RBPT Ford 1:35.610 +1.941 C3 59 7 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:35.753 +2.084 C3 75 8 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:35.806 +2.137 C3 144 9 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:35.972 +2.303 C3 70 10 Nico Hulkenberg Audi 1:36.291 +2.622 C3 58 11 Alex Albon Williams-Mercedes 1:36.793 +3.124 C3 78 12 Liam Lawson Racing Bulls-RBPT Ford 1:36.808 +3.139 C3 119 13 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:37.186 +3.517 C2 68 14 Sergio Perez Cadillac-Ferrari 1:37.365 +3.696 C3 67 15 Gabriel Bortoleto Audi 1:37.536 +3.867 C3 60 16 Lance Stroll Aston Martin-Honda 1:38.165 +4.496 C3 72 17 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 1:38.772 +5.103 C2 37

Prossimo appuntamento: seconda sessione di test dal 18 febbraio

Archiviata la prima fase di prove invernali, la Formula 1 si concede ora alcuni giorni di pausa prima di tornare in pista mercoledì 18 febbraio, sempre in Bahrain, per la seconda e ultima tornata di test pre-stagionali. Altri tre giorni da otto ore ciascuno - stavolta con diretta tv integrale sui canali Sky e NOW - che saranno decisivi per affinare assetti, valutare l’affidabilità e iniziare a delineare i veri rapporti di forza in vista del debutto stagionale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/02/2026