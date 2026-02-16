La F1 in Bahrain per altri 3 giorni di test: date, orari tv, tutto quello che c'è da sapere

Archiviata la prima tornata di test invernali, la Formula 1 torna subito in pista in Bahrain per altri tre giorni fondamentali di prove precampionato. Dal 18 al 20 febbraio, le undici scuderie avranno a disposizione un’ultima finestra di lavoro prima del debutto stagionale fissato con il Gran Premio d'Australia, in programma l’8 marzo sul circuito cittadino di Albert Park, a Melbourne.

Dopo una prima settimana condizionata da programmi di lavoro prudenti per scoprire le caratteristiche delle nuove macchine e delle power unit rivoluzionarie, questa seconda sessione tornata di prove assume un peso specifico ancora maggiore: i team iniziano infatti a spingere più a fondo sullo sviluppo delle nuove monoposto 2026, soprattutto sul fronte power unit, aerodinamica e gestione delle gomme, portando in pista anche novità aerodinamiche che probabilmente vedremo a Melbourne.

Bahrain, banco di prova perfetto per la Formula 1

Il Bahrain International Circuit si conferma anche nel 2026 come la sede ideale per i test invernali. Il tracciato di Sakhir offre una combinazione tecnica completa: lunghi rettilinei utili per valutare l’efficienza aerodinamica e il recupero energetico, forti staccate che stressano freni e power unit, e curve lente in uscita fondamentali per analizzare trazione e bilanciamento.

Un asfalto particolarmente abrasivo consente inoltre di raccogliere dati preziosi sul comportamento delle gomme Pirelli, mentre il clima generalmente stabile permette ai tecnici di isolare più facilmente le variabili legate alle prestazioni pure. Non a caso, pur non aprendo il Mondiale (il GP del Bahrain è previsto il 12 aprile come quarto round), Sakhir resta una tappa centrale della preparazione invernale.

Il format dei test F1: regole e orari

Il format resta invariato rispetto alle ultime stagioni e anche alla scorsa settimana. Ogni team può infatti schierare una sola monoposto in pista per giornata, con i due piloti titolari chiamati ad alternarsi al volante. Le scuderie possono scegliere se affidare l’auto a un solo pilota per l’intera giornata oppure dividere il lavoro tra sessione mattutina e pomeridiana.

Ogni giornata prevede otto ore di attività in pista, suddivise così:

Sessione mattutina: 08:00 - 12:00

Sessione pomeridiana: 13:00 - 17:00

In totale, ogni squadra ha quindi a disposizione 24 ore complessive per completare il programma di sviluppo prima di Melbourne.

Cosa cambia rispetto alla prima settimana

Se nella prima tornata i team hanno privilegiato chilometraggio, verifiche di affidabilità e raccolta dati di base, ora l’attenzione si sposta progressivamente verso assetti più spinti, primi veri run da qualifica (pur senza scoprirsi troppo per non dare troppe informazioni ai rivali), simulazioni di gara complete con carichi di benzina elevati e soste ai box.

Inoltre, rispetto ai primi tre giorni di prove, la Pirelli porterà in pista anche le gomme C4 e C5, quelle più morbide dell'intera gamma P Zero sviluppata per la stagione 2026 di Formula 1 (nella prima settimana erano disponibili soltanto le tre mescole più dure C1, C2 e C3). Gli ingegneri cercheranno quindi di ottenere un quadro più realistico delle prestazioni relative, anche in vista delle prime gerarchie stagionali. I test saranno inoltre trasmessi sui canali Sky Sport F1 in diretta integrale.

Programma e turni di guida: la tabella dei piloti nei test

Come già visto nella prima settimana, i team comunicheranno progressivamente la suddivisione dei turni. Questa la tabella aggiornata costantemente:

Team Giorno 1 (18/02/26) Giorno 2 (19/02/26) Giorno 3 (20/02/26) McLaren Lando Norris (AM) Lando Norris (AM) Oscar Piastri (AM) Oscar Piastri (PM) Oscar Piastri (PM) Lando Norris (PM) Mercedes Da definire Da definire Da definire Red Bull Isack Hadjar Max Verstappen Isack Hadjar (AM) Max Verstappen (PM) Ferrari Da definire Da definire Da definire Williams Alex Albon (AM) Alex Albon Carlos Sainz Carlos Sainz (PM) Racing Bulls Arvid Lindblad (AM) Arvid Lindblad Liam Lawson Liam Lawson (PM) Aston Martin Lance Stroll (AM) Fernando Alonso Lance Stroll Fernando Alonso (PM) Haas Esteban Ocon (AM) Oliver Bearman (AM) Esteban Ocon (AM) Oliver Bearman (PM) Esteban Ocon (PM) Oliver Bearman (PM) Audi Nico Hulkenberg (AM) Gabriel Bortoleto (AM) Nico Hulkenberg (AM) Gabriel Bortoleto (PM) Nico Hulkenberg (PM) Gabriel Bortoleto (PM) Alpine Pierre Gasly (AM) Franco Colapinto Pierre Gasly Franco Colapinto (PM) Cadillac Sergio Perez (AM) Valtteri Bottas (AM) Sergio Perez (AM) Valtteri Bottas (PM) Sergio Perez (PM) Valtteri Bottas (PM)

Ultima chiamata prima di Melbourne

Con la rivoluzione tecnica del 2026 ancora tutta da decifrare, questi tre giorni rappresentano l’ultima vera occasione per intervenire in modo significativo sulle macchine prima dell’inizio del campionato di Formula 1. Da Melbourne in poi, il margine di manovra si ridurrà drasticamente e ogni dettaglio raccolto a Sakhir potrebbe fare la differenza nelle prime gare della stagione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 17/02/2026