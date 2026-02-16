Dorna cambia pelle e diventa MotoGP Sports Entertainment Group

Dorna Sports cambia nome e apre una nuova fase della sua storia: da oggi la società sarà ufficialmente MotoGP Sports Entertainment Group, segnando un passaggio simbolico ma anche strategico per il futuro del campionato. Un cambio che arriva dopo oltre trent’anni di attività come detentore dei diritti commerciali e televisivi della MotoGP, ruolo ricoperto dal 1992, e che riflette l’evoluzione del Motomondiale da semplice competizione sportiva a piattaforma globale di intrattenimento. La nuova denominazione non è solo un restyling, ma rappresenta una precisa dichiarazione d’intenti: la MotoGP punta a consolidarsi come uno dei principali brand sportivi al mondo, ampliando il proprio impatto culturale e mediatico ben oltre il perimetro delle piste. Un percorso già avviato con il rebranding del 2024, che ora trova un ulteriore sviluppo nella volontà di rafforzare la dimensione internazionale e digitale del campionato.

MotoGP 2026 Launch a Kuala Lumpur, Malesia. Credits: MotoGP.com

Dallo sport all’intrattenimento

Il passaggio a MotoGP Sports Entertainment Group evidenzia chiaramente la direzione intrapresa: non più solo gare, ma esperienza a 360 gradi per i fan. L’obiettivo è integrare lo spettacolo in pista con nuovi format narrativi, contenuti digitali, attivazioni immersive e un coinvolgimento sempre più diretto del pubblico. Si tratta di un’evoluzione già visibile negli ultimi anni, tra eventi cittadini, produzioni multimediali e una comunicazione sempre più orientata ai social e alle nuove piattaforme. Il focus sarà anche sull’attrazione di un pubblico più giovane e diversificato, ampliando la base di appassionati a livello globale. In questo senso, la MotoGP guarda con attenzione ai modelli di altre leghe sportive internazionali, dove l’intrattenimento è diventato parte integrante del prodotto.

Carmelo Ezpeleta (Dorna)

Le parole di Ezpeleta e la strategia futura

A chiarire il significato del cambiamento è stato il CEO Carmelo Ezpeleta, che ha definito il nuovo nome “molto più di una nuova identità”, sottolineando come la MotoGP sia ormai diventata una proprietà di intrattenimento globale seguita in tutto il mondo. L’obiettivo dichiarato è accelerare l’innovazione e l’espansione internazionale, mantenendo però intatti i valori che hanno reso il campionato un punto di riferimento del motorsport. La nuova struttura continuerà a gestire tutte le principali competizioni sotto l’egida Dorna: MotoGP, Moto2, Moto3, i programmi Road to MotoGP, il WorldSBK e il recente Harley-Davidson Bagger World Cup, rafforzando così la presenza del gruppo a ogni livello del motociclismo. Un cambio di nome che, dunque, non è solo formale: segna l’inizio di una fase in cui la MotoGP vuole essere sempre più uno spettacolo globale, capace di unire competizione, tecnologia e storytelling in un unico prodotto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/02/2026