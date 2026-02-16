Dorna cambia pelle e diventa MotoGP Sports Entertainment Group

- 09/02/26 - MotoGP 2026, Kuala Lumpur accende la stagione: due giorni di show nel cuore della città
- 07/02/26 - KTM, la RC16 è migliorata nel corso dei test. Bastianini: "Mi sento più a mio agio sulla moto"
- 06/02/26 - Bagnaia: "Contento dei test, la simulazione è andata bene"
- 05/02/26 - Alex Marquez chiude in testa l'ultima giornata di test MotoGP a Sepang
- 04/02/26 - MotoGP Test Sepang Day 2: Mir vola in 1’56, Yamaha si ferma sotto la pioggia
- 04/02/26 - Yamaha, stop precauzionale ai test di Sepang: la causa e le motivazioni
- 03/02/26 - Marc Marquez torna sulla Ducati e domina il day 1 dei test MotoGP a Sepang
- 03/02/26 - Caduta e test di Sepang già finiti per Quartararo
- 02/02/26 - Ecco il team Honda HRC Castrol di Marini e Mir
- 02/02/26 - MotoGP, il calendario delle presentazioni 2026
- 01/02/26 - Ecco il team Castrol Honda LCR / Pro Honda LCR di Zarco e Moreira
- 01/02/26 - Ecco il team BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e Aldeguer
- 27/01/26 - Ecco lo squadrone Red Bull KTM, Factory e Tech 3 di Acosta, Binder, Viñales e Bastianini
- 27/01/26 - Calendario MotoGP 2026: circuiti, date, risultati, test
- 21/01/26 - Ecco il team Trackhouse Racing MotoGP - Aprilia di Fernandez e Ogura
- 21/01/26 - Ecco il team Monster Energy Yamaha MotoGP Team di Quartararo e Rins
- 19/01/26 - Ecco il Ducati Lenovo Team MotoGP di Marquez e Bagnaia
- 15/01/26 - Ecco il team Aprilia Racing di Bezzecchi e Martin - VIDEO E FOTO
- 14/01/26 - Ecco il Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Di Giannantonio e Morbidelli
- 14/01/26 - Ecco il team Prima Pramac Yamaha MotoGP di Miller e Razgatlioglu
- 14/01/26 - La presentazione del team VR46 2026 in diretta video
- 23/12/25 - Ducati Lenovo Team, la nuova stagione MotoGP inizierà da Madonna di Campiglio
- 21/12/25 - MotoGP & F1 2026, si confermano 9 le sovrapposizioni del calendario
- 14/10/25 - Honda ingaggia Moreira, si completa la griglia della MotoGP 2026
- 15/08/25 - MotoGP lancia la Harley Davidson Bagger World Cup
- 24/07/25 - Annunciato il calendario MotoGP 2026. Novità Brasile
- 19/08/16 - MotoGP 2016 Repubblica Ceca: Ducati e Yamaha vicine, Marquez il più veloce del Venerdì
Dorna Sports cambia nome e apre una nuova fase della sua storia: da oggi la società sarà ufficialmente MotoGP Sports Entertainment Group, segnando un passaggio simbolico ma anche strategico per il futuro del campionato. Un cambio che arriva dopo oltre trent’anni di attività come detentore dei diritti commerciali e televisivi della MotoGP, ruolo ricoperto dal 1992, e che riflette l’evoluzione del Motomondiale da semplice competizione sportiva a piattaforma globale di intrattenimento. La nuova denominazione non è solo un restyling, ma rappresenta una precisa dichiarazione d’intenti: la MotoGP punta a consolidarsi come uno dei principali brand sportivi al mondo, ampliando il proprio impatto culturale e mediatico ben oltre il perimetro delle piste. Un percorso già avviato con il rebranding del 2024, che ora trova un ulteriore sviluppo nella volontà di rafforzare la dimensione internazionale e digitale del campionato.
MotoGP 2026 Launch a Kuala Lumpur, Malesia. Credits: MotoGP.com
Dallo sport all’intrattenimento
Il passaggio a MotoGP Sports Entertainment Group evidenzia chiaramente la direzione intrapresa: non più solo gare, ma esperienza a 360 gradi per i fan. L’obiettivo è integrare lo spettacolo in pista con nuovi format narrativi, contenuti digitali, attivazioni immersive e un coinvolgimento sempre più diretto del pubblico. Si tratta di un’evoluzione già visibile negli ultimi anni, tra eventi cittadini, produzioni multimediali e una comunicazione sempre più orientata ai social e alle nuove piattaforme. Il focus sarà anche sull’attrazione di un pubblico più giovane e diversificato, ampliando la base di appassionati a livello globale. In questo senso, la MotoGP guarda con attenzione ai modelli di altre leghe sportive internazionali, dove l’intrattenimento è diventato parte integrante del prodotto.
Le parole di Ezpeleta e la strategia futura
A chiarire il significato del cambiamento è stato il CEO Carmelo Ezpeleta, che ha definito il nuovo nome “molto più di una nuova identità”, sottolineando come la MotoGP sia ormai diventata una proprietà di intrattenimento globale seguita in tutto il mondo. L’obiettivo dichiarato è accelerare l’innovazione e l’espansione internazionale, mantenendo però intatti i valori che hanno reso il campionato un punto di riferimento del motorsport. La nuova struttura continuerà a gestire tutte le principali competizioni sotto l’egida Dorna: MotoGP, Moto2, Moto3, i programmi Road to MotoGP, il WorldSBK e il recente Harley-Davidson Bagger World Cup, rafforzando così la presenza del gruppo a ogni livello del motociclismo. Un cambio di nome che, dunque, non è solo formale: segna l’inizio di una fase in cui la MotoGP vuole essere sempre più uno spettacolo globale, capace di unire competizione, tecnologia e storytelling in un unico prodotto.