Harley-Davidson Bagger World Cup, rivelati format di gara, prezzo dei biglietti e team iscritti

Fabio Meloni, il 23/01/26

2 ore fa

Il Campionato sostituisce la MotoE nel Mondiale e prevede sei tappe. Inizierà a marzo, negli USA, e finirà a settembre, in Austria

Harley-Davidson Bagger World Cup - La Casa di Milwaukee, in partnership con MotoGP, ha annunciato in queste ore alcuni aggiornamenti riguardanti la nuova Bagger World Cup: griglia provvisoria, formato ufficiale del programma di gara del weekend e messa in vendita dei biglietti per tutte le sei tappe del campionato 2026.


Harley-Davidson Bagger World Cup, la griglia provvisoria

Per il momento ci sono quattro team iscritti: Niti Racing (Indonesia), Saddlemen Race Development (USA), Cecchini Racing Garage (Italia) e Joe Rascal Racing (Australia). Niti Racing è il primo team indonesiano sul palcoscenico MotoGP mentre Joe Rascal Racing schiererà tre piloti (le altre squadre due).

Harley-Davidson Bagger World Cup, sei le tappe previste

Harley-Davidson Bagger World Cup, il calendario

Ecco le date delle sei tappe previste per il campionato

USA – Circuit of the Americas (Austin): 27–29 marzo
Italia – Autodromo Internazionale del Mugello: 29–31 maggio
Paesi Bassi – TT Circuit Assen: 26–28 giugno
Gran Bretagna – Silverstone Circuit: 7–9 agosto
Spagna – MotorLand Aragón: 28–30 agosto
Austria – Red Bull Ring: 18–20 settembre

Harley-Davidson Bagger World Cup, aperte le vendite dei ''pacchetti biglietto''

Da oggi si possono acquistare i ''pacchetti biglietto'' dedicati alla Bagger World Cup per tutte e sei le tappe. Ogni pacchetto include:

  • Accesso alla tribuna Harley-Davidson
  • Parcheggio moto dedicato
  • Deposito casco e giacca (soggetto a disponibilità)
  • Harley-Davidson Fan Pack esclusivo
  • Accesso al paddock e ai box dei team
  • Accesso alla MotoGP e alla Harley-Davidson Fan Zone

Harley-Davidson Bagger World Cup, ci saranno due gare ogni weekend
Prezzi e disponibilità sono consultabili sulle pagine ufficiali dei singoli Gran Premi.

Harley-Davidson Bagger World Cup, format provvisorio del weekend di gara 

Nei Gran Premi di Stati Uniti, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Aragón e Austria, il weekend seguirà un format di tre giorni:

  • Venerdì: Prove Libere 1 (FP1) e Prove Libere 2 (FP2)
  • Sabato: Qualifiche intorno a mezzogiorno, seguite da Gara 1 nel pomeriggio, subito dopo la MotoGP™ Tissot Sprint
  • Domenica: Gara 2, al mattino o al pomeriggio a seconda dell’evento

Per il Gran Premio d’Italia al Mugello è previsto un format modificato:

  • Venerdì: FP1, FP2 e Qualifiche
  • Sabato: Gara 1 e Gara 2 della Bagger World Cup

Harley-Davidson Bagger World Cup, ecco il format provvisorio

Pubblicato da Fabio Meloni, 23/01/2026
