Harley-Davidson Bagger World Cup, rivelati format di gara, prezzo dei biglietti e team iscritti

Harley-Davidson Bagger World Cup - La Casa di Milwaukee, in partnership con MotoGP, ha annunciato in queste ore alcuni aggiornamenti riguardanti la nuova Bagger World Cup: griglia provvisoria, formato ufficiale del programma di gara del weekend e messa in vendita dei biglietti per tutte le sei tappe del campionato 2026.
Harley-Davidson Bagger World Cup, la griglia provvisoria
Per il momento ci sono quattro team iscritti: Niti Racing (Indonesia), Saddlemen Race Development (USA), Cecchini Racing Garage (Italia) e Joe Rascal Racing (Australia). Niti Racing è il primo team indonesiano sul palcoscenico MotoGP mentre Joe Rascal Racing schiererà tre piloti (le altre squadre due).
Harley-Davidson Bagger World Cup, sei le tappe previste
Harley-Davidson Bagger World Cup, il calendario
Ecco le date delle sei tappe previste per il campionato
USA – Circuit of the Americas (Austin): 27–29 marzo
Italia – Autodromo Internazionale del Mugello: 29–31 maggio
Paesi Bassi – TT Circuit Assen: 26–28 giugno
Gran Bretagna – Silverstone Circuit: 7–9 agosto
Spagna – MotorLand Aragón: 28–30 agosto
Austria – Red Bull Ring: 18–20 settembre
Harley-Davidson Bagger World Cup, aperte le vendite dei ''pacchetti biglietto''
Da oggi si possono acquistare i ''pacchetti biglietto'' dedicati alla Bagger World Cup per tutte e sei le tappe. Ogni pacchetto include:
- Accesso alla tribuna Harley-Davidson
- Parcheggio moto dedicato
- Deposito casco e giacca (soggetto a disponibilità)
- Harley-Davidson Fan Pack esclusivo
- Accesso al paddock e ai box dei team
- Accesso alla MotoGP e alla Harley-Davidson Fan Zone
Harley-Davidson Bagger World Cup, ci saranno due gare ogni weekend
Prezzi e disponibilità sono consultabili sulle pagine ufficiali dei singoli Gran Premi.
- Circuit of the Americas
- Autodromo Internazionale del Mugello
- TT Circuit Assen
- Silverstone Circuit
- MotorLand Aragón
- Red Bull Ring
Harley-Davidson Bagger World Cup, format provvisorio del weekend di gara
Nei Gran Premi di Stati Uniti, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Aragón e Austria, il weekend seguirà un format di tre giorni:
- Venerdì: Prove Libere 1 (FP1) e Prove Libere 2 (FP2)
- Sabato: Qualifiche intorno a mezzogiorno, seguite da Gara 1 nel pomeriggio, subito dopo la MotoGP™ Tissot Sprint
- Domenica: Gara 2, al mattino o al pomeriggio a seconda dell’evento
Per il Gran Premio d’Italia al Mugello è previsto un format modificato:
- Venerdì: FP1, FP2 e Qualifiche
- Sabato: Gara 1 e Gara 2 della Bagger World Cup
Harley-Davidson Bagger World Cup, ecco il format provvisorio