Harley-Davidson Bagger World Cup, rivelati format di gara, prezzo dei biglietti e team iscritti

Il Campionato sostituisce la MotoE nel Mondiale e prevede sei tappe. Inizierà a marzo, negli USA, e finirà a settembre, in Austria

Harley-Davidson Bagger World Cup - La Casa di Milwaukee, in partnership con MotoGP, ha annunciato in queste ore alcuni aggiornamenti riguardanti la nuova Bagger World Cup: griglia provvisoria, formato ufficiale del programma di gara del weekend e messa in vendita dei biglietti per tutte le sei tappe del campionato 2026.



Harley-Davidson Bagger World Cup, la griglia provvisoria

Per il momento ci sono quattro team iscritti: Niti Racing (Indonesia), Saddlemen Race Development (USA), Cecchini Racing Garage (Italia) e Joe Rascal Racing (Australia). Niti Racing è il primo team indonesiano sul palcoscenico MotoGP mentre Joe Rascal Racing schiererà tre piloti (le altre squadre due).

Harley-Davidson Bagger World Cup, sei le tappe previste

Harley-Davidson Bagger World Cup, il calendario

Ecco le date delle sei tappe previste per il campionato

USA – Circuit of the Americas (Austin): 27–29 marzo

Italia – Autodromo Internazionale del Mugello: 29–31 maggio

Paesi Bassi – TT Circuit Assen: 26–28 giugno

Gran Bretagna – Silverstone Circuit: 7–9 agosto

Spagna – MotorLand Aragón: 28–30 agosto

Austria – Red Bull Ring: 18–20 settembre

Harley-Davidson Bagger World Cup, aperte le vendite dei ''pacchetti biglietto''

Da oggi si possono acquistare i ''pacchetti biglietto'' dedicati alla Bagger World Cup per tutte e sei le tappe. Ogni pacchetto include:

Accesso alla tribuna Harley-Davidson

Parcheggio moto dedicato

Deposito casco e giacca (soggetto a disponibilità)

Harley-Davidson Fan Pack esclusivo

Accesso al paddock e ai box dei team

Accesso alla MotoGP e alla Harley-Davidson Fan Zone

Harley-Davidson Bagger World Cup, ci saranno due gare ogni weekend

Prezzi e disponibilità sono consultabili sulle pagine ufficiali dei singoli Gran Premi.

Harley-Davidson Bagger World Cup, format provvisorio del weekend di gara

Nei Gran Premi di Stati Uniti, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Aragón e Austria, il weekend seguirà un format di tre giorni:

Venerdì : Prove Libere 1 (FP1) e Prove Libere 2 (FP2)

: Prove Libere 1 (FP1) e Prove Libere 2 (FP2) Sabato : Qualifiche intorno a mezzogiorno, seguite da Gara 1 nel pomeriggio, subito dopo la MotoGP™ Tissot Sprint

: Qualifiche intorno a mezzogiorno, seguite da Gara 1 nel pomeriggio, subito dopo la MotoGP™ Tissot Sprint Domenica: Gara 2, al mattino o al pomeriggio a seconda dell’evento

Per il Gran Premio d’Italia al Mugello è previsto un format modificato:

Venerdì : FP1, FP2 e Qualifiche

: FP1, FP2 e Qualifiche Sabato: Gara 1 e Gara 2 della Bagger World Cup

Harley-Davidson Bagger World Cup, ecco il format provvisorio

VEDI ANCHE