Dalle gare alla strada: quanto è (davvero) vicina la nuova Harley CVO Street Glide alla bagger da corsa?

Harley-Davidson CVO Street Glide ST 2026 - Il travaso di tecnologie e soluzioni dalle corse alla produzione avviene dalla notte dei tempi. Finora ha riguardato principalmente moto supersportive (le cosiddette ''race-replica'') o, più in generale, sportive: naked ad altissime prestazioni, super crossover. Da qualche tempo, però, ha preso piede l'idea di correre in pista con moto che, di racing, hanno davvero nulla. Immagino avrete sentito parlare della categoria King of the Baggers del campionato MotoAmerica; così come del fatto che, col ''plot twist'' più simbolico degli ultimi anni, la categoria MotoE del Motomondiale verrà sostituita quest'anno dall'Harley-Davidson Bagger World Cup. Mentre il mondo automotive si muove deciso verso sistemi di propulsione sempre meno impattanti, le silenziose Ducati V21L cedono la scena a mostri di ghisa del peso di otto tonnellate con preistorici motori ad aste e bilancieri. Meraviglioso, no?

Considerazioni generali a parte, questa nuova categoria offre spunti interessanti. Mi domandavo per esempio se gli investimenti che Case come Harley-Davidson e Indian hanno fatto per rendere veloci le loro morbide ciabattone turistiche - le hanno rese veloci davvero, per inciso - abbiano avuto come effetto anche un miglioramento delle performance e della guidabilità dei modelli stradali dai quali le versioni da corsa derivano. Harley-Davidson, per esempio, dice delle sue Touring CVO 2026: ''...è il bagger Harley-Davidson ispirato alle gare nella sua forma più implacabile. Il motore Milwaukee-Eight® 121 ad alto rendimento genera una potenza e prestazioni straordinarie (...). I dettagli in fibra di carbonio forgiata, i montanti alti con una configurazione sportiva dalla fabbrica (...) e le modalità specifiche per la pista gli conferiscono il look e le sensazioni di uno strumento concepito per andare più veloce di tutti''. Capito? ''Ispirato alle gare...'', ''modalità specifiche per la pista...''. Vuoi vedere che, davvero, l'esperienza fatta in circuito si rispecchia in Harley diverse da quelle che abbiamo conosciuto finora?

Così, nell'attesa di provare in prima persona le Harley 2026, cosa che accadrà tra un paio di settimane, sono andato a cercare recensioni sul web. Di solito, anche per ragioni di prossimità, i giornalisti americani riescono a guidare le moto di Milwaukee in leggero anticipo rispetto agli altri in giro per il mondo. Infatti, i giornalisti della testata Cycle World hanno già guidato la CVO Street Glide ST 2026. E questo possibile balzo avanti nella guida sull'onda dello sviluppo effettuato sul modello da gara, pare esserci stato solo in minima parte. Morgan Gales scrive questo.

''C’è una domanda piuttosto ovvia che aleggia attorno alla Harley-Davidson CVO Street Glide ST 2026: se è ispirata alle gare King of the Baggers, si guida davvero in modo così diverso rispetto a una bagger di serie? La risposta breve è no, ed è un bene che sia così. Quello che Harley ha realizzato qui non è una moto da pista con luci e targa. È una bagger più rapida, più precisa e più reattiva, che mantiene intatti comfort e lusso, aggiungendo però quel tanto di DNA derivato dalle corse da farla sembrare moderna, attuale e, soprattutto, divertente da guidare in modo sportivo (...). La ST prende questa collaudata formula CVO e la spinge ancora di più verso le prestazioni, traendo ispirazione diretta dal programma racing King of the Baggers di Harley.

La CVO Street Glide ST 2026 non finge di essere una moto da gara con cui strisciare il ginocchio, ma si chiede se una bagger possa risultare più affilata, veloce e coinvolgente senza rinunciare al comfort, alle capacità e alle dotazioni che rendono così riuscita, fin dall’origine, una Harley-Davidson Grand American Touring''.

