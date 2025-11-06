Harley-Davidson ci mostra la gamma Sport 2026, con Nightster, Nightster Special e Sportster S aggiorante: scopriamo le novità nel video.

Harley-Davidson: Nightster, Nightster Special e Sportster S 2026

Tutto invariato o quasi per Nightster, Nightster Special e Sportster S 2026. Le moto della gamma Sport di Harley-Davidson confermano i motori, il Revolution Max 975T per le prime due – 89 CV e 95 Nm per 220 kg di peso – il Revolution Max 1250T da 121 CV e 125 Nm per la più grande della famiglia (228 kg il peso). Per Nightster Special e Sportster S dotazione più ricca, con cruise control e display TFT a colori dotato di connettività e navigazione TBT (invece del più semplice LCD del Nightster). La novità della gamma?Il motore total black ora con alette ''di raffreddamento'' in risalto. Nightster è disponibile anche edizione speciale Orange Blood con grafica ispirata alle gare, paracalore e cerchi in alluminio con razze sdoppiate, Nighster Special guadagna anche una Olive Steel Metallic, Sportster S aggiunge a nero e grigio anche Orange Blood, White Onyx Pearl e Aurora Blue Denim. Prezzi non ufficializzati, con le model year di Nightster Special e Sportster S a quota 16.900 e 17.900 euro. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito Harley-Davidson, cliccando qui.

