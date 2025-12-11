X440 T 2026: l'Harley-Davidson per tutte le tasche arriverà in Italia?

Harley-Davidson accelera sul fronte delle medio-piccole cilindrate con X440 T 2026, nuova versione della piccola cruiser per i motociclisti in erba (o di ritorno). Scopriamo di più sulla piccola monocilindrica, soprattutto in ottica di un possibile debutto nel mercato europeo (per ora è confinata in India).

Harley-Davidson X440 T 2026: novità

La X440 T si fa notare per le fattezze da XR 1200, con un look ispirato alle moto da flat track. Livrea dedicata, specchietti bar-end, codino più massiccio e dotazione elettronica più ricca – ride-by-wire, controllo di trazione e ABS disinseribili, 2 riding mode – la differenziano dalla sorella X440 e dalla Hero Hunk 440 con le quali condivide il motore monocilindrico da 440 cc raffreddato ad aria e olio, capace di 27 CV e 38 Nm, mentre i cerchi da 18'' e 17'' con dischi su entrambe le ruote fanno il pari con forcella KYB da 43 mm e ammortizzatori a gas regolabili in precarico su 7 posizioni, per un peso di 192 kg in ordine di marcia.

Harley-Davidson X440 T 2026: il mercato europeo delle medio-piccole la aspetta

La nuova Harley-Davidson X440 T 2026

La X440 T è una piccola che gioca a fare la grande, un po' per via del richiamo alla XR 1200, un po' perché la dotazione elettronica in questo segmento fa comunque ''premium''. Una moto forse scontata in India, dove le medio-piccole sono un successo, ma da non sottovalutare nemmeno nella parte più occidentale del Vecchio Continente, dove il mercato sta cambiando molto negli ultimi anni. La moto ''per tutti'', fino a 750 cc, preferibilmente con fare adventure, sembra incarnare il prototipo di quella ideale, almeno stando ai dati delle vendite (qui quelle di novembre). La X440 T potrebbe giocare contro Royal Enfield, le cinesi Voge e Cfmoto, la solita Honda. Certo, c'è da considerare che per un brand percepito di alta gamma come Harley-Davidson, scendere in campo con la moto low cost possa apparire come un suicidio: in India la X440 T 2026 è proposta all'irrisorio prezzo di circa 2.600 euro, ma in Italia non potrebbe comunque superare quota 6.000 euro. Io ci spero nel debutto italiano dell'Harley-Davidson ''economica'', e voi?

Pubblicato da Michele Perrino, 12/12/2025