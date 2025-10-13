Hero Hunk 440: arriva in Italia la piccola roadster indiana dal prezzo imbattibile

Hero arriva sul mercato italiano e lo fa presentando, oltre alle adventure Xpulse 200 e Xpulse 200 Pro, anche la Hunk 440, una roadster per patente A2 dal look retrò ma caratterizzata da tecnologia decisamente moderna. Scopriamo insieme com’è fatta, quando arriverà sul mercato e a che prezzo che, vi anticipo, è davvero interessante.

Design retrò, dotazione moderna per la roadster A2

Hero Hunk 440: la strumentazione TFT con navigatore integrato

Una roadster dalle linee vagamente retrò la Hunk, reinterpretate in chiave moderna, anche grazie alla massiccia dose di tecnologia che l’accompagna. Nello specifico ci sono luci a LED, strumento TFT dotato di connettività e navigazione. Pur essendo di piccola cilindrata, la roadster del colosso indiano delle due ruote punta sull’impatto scenico, con forcella rovesciata e pneumatico posteriore da 150/60-17, la coppia di ammortizzatori convince meno, ma da qualche parte bisognerà pur rinunciare.

Motore e ciclistica: punta al piacere di guida

La Hunk 440 è spinta da un motore monocilindrico da 440 cc a corsa lunga, questa caratteristica privilegia la coppia ai bassi regimi 36 Nm a 4.000 giri/min, per una sensazione di accelerazione anche superiore a quanto si possa immaginare guardando la scheda tecnica. Il picco di potenza è di 27,2 CV a 6.000 giri/min. Insomma, nonostante il cambio a 6 rapporti, i numeri lasciano intendere già il carattere della moto, che punta ad essere guidata in scioltezza piuttosto che con il coltello tra i denti.

Hero Hunk 440: il motore privilegia la coppia alla potenza pura

Il motore è inserito all’interno di un telaio tubolare in acciaio, al quale sono abbinati la massiccia forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm e la coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico della molla. Il peso in ordine di marcia – ovvero con il 90 % di carburante nel serbatoio da 13,5 l) è di 189 kg, frenati da una coppia di dischi da 320 mm davanti e 240 mm al posteriore.

Prezzo e data d’arrivo

Hero Hunk 440: linee piuttosto massicce per una presenza scenica da segmento superiore

L’asso nella manica la Hero Hunk 440 se lo gioca alla voce prezzo, impareggiabile per rivali del suo segmento come la Royal Enfield Guerrilla o la TVS Ronin, guarda caso anche loro Made in India. Infatti la roadster di Hero sarà in vendita a partire dal 1 novembre 2025 con un prezzo di listino di 3.990 franco concessionario e 5 anni di garanzia. Due le colorazioni: Twilight Blue e Phantom Black.

