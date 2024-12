TVS, in India è in arrivo la piccola Adventure RTX 310?

Il fatto che il marchio indiano TVS stia lavorando a una nuova adventure di piccola cilindrata, non è una grossa sorpresa. Ma non era affatto scontato che un esemplare della moto venisse fotografato, opportunamente camuffato, nel corso di alcuni test di collaudo su strada. Dalle indiscrezioni che circolano in rete dovrebbe prendere il nome di RTX 310, montare un mono da circa 300 cc e debuttare (almeno sul mercato indiano) entro la fine del 2025.

ENDURO STRADALE L'esemplare immortalato in queste foto spia, mostra un look da adventure moderna, con il parabrezza alto, il serbatoio generoso, il parafango a becco i cerchi in lega col 19'' davanti (ma non è da escludere che ci possa essere anche una versione con il 21'' più orientata all'offroad), pneumatici dual e selle ampie e comode pensate per ospitare pilota e passeggero nei lunghi viaggi.

MOTORE DA 35 CV Da quanto si evince, la moto sarà spinta, appunto, dall'ultimo monocilindrico RTX D4 da 299 cc per 35 CV a 9.000 giri/min e 28,5 Nm a 7.000 giri/min, abbinato a un cambio manuale a sei marce, a un ride-by-wire multimappa e a una frizione antisaltellamento. La ciclistica invece sembrerebbe orientata su un telaio a traliccio in acciaio, abbinato a una forcella a steli rovesciati e a un mono posteriore fissato su un classico forcellone, con l'impianto frenante dotato di singolo disco all'anteriore. E dopo il debutto in India chissà che non possa fare il suo ingresso anche nei mercati europei...dove troverà una bella concorrenza ad attenderla. Intanto in Italia TVS ha recentemente presentato la sua gamma moto e scooter...

Foto: Instagram