TVS Motor arriva in Italia: 4 moto e 4 scooter per conquistare il mercato

Che ormai anche quello moto sia diventato un mondo globalizzato non è certo una novità, basti guardare le classifiche di immatricolazione: dove una volta c'erano solo marchi europei e giapponesi oggi è un melting pot, un mix di proposte premium e low cost che fa bene al movimento. Tra questi spera di introdursi presto anche il colosso TVS Motor, marchio indiano (che produce le 310 per BMW, ad esempio) che ha affidato all'Italia il compito di spianare il terreno verso la conquista del mercato europeo, dando vita alla TVS Motor Italia, che apre a Roma il suo primo punto vendita.

CONOSCIAMOCI Il costruttore indiano ha una storia relativamente recente per quanto riguarda moto e scooter, il primo veicolo a 2 ruote è uscito dagli stabilimenti produttivi solo nel 1978, ma in poco tempe è riuscito ad affermarsi come uno dei brand più innovativi, basti pensare che ora è uno dei pochi costruttori al mondo di produtte internamente uno scooter elettrico in tutte le sue componenti e che sta già implementando l'intelligenza artificiale sui suoi scooter. Storia breve ma di successo, infatti TVS ha il suo presidio in 80 paesi del mondo e 3,4 miliardi di dollari di utile nell'ultimo anno.

Notarbartolo di Funari e Cappelletti con le prime moto TVS

COSA VEDREMO Al momento la gamma di TVS si compone di quattro moto, due scooter termici e due elettrici. Per quanto riguarda le prime arriveranno in Italia la sportiva TVS RR 310 affiancata dalla variante nuda TVS RTR 310, la modern retrò Ronin 250 e la naked 125 TVS Raider; tra gli scooter il jupiter (più classico) e l'N-Torq (sportivo) rappresenteranno la gamma a motore termico da 125 cc, mentre alimentati a batterie saranno - omologati nella categoria L3e - iQube e TVS X, quest’ultimo in arrivo a fine 2024.

TVS Motor: le moto nello store di Team Cappelletti

PRIMA PIETRA L'avventura di TVS Motor Italia non poteva che partire da Roma, città che ospita la sede della divisione italiana, e da pochi giorni anche il primo punto vendita della rete, ovvero lo storico Team Cappelletti, punto di riferimento per le due ruote capitoline dal 1950. Di seguito le dichiarazione del Managing Director di TVS Motor Italia Notarbartolo di Funari: ''Quando nasce un’avventura straordinaria come è quella di TVS Motor Italia, ogni azione che si consolida e si trasforma in realtà lascia inevitabilmente un segno. Oggi ho avuto l’onore di nominare il primo Concessionario Ufficiale TVS in Roma. Il primo in Italia ma anche il primo in Europa, e questo accade dopo appena un mese e mezzo dal lancio del brand sul mercato italiano. Roma, dove abbiamo la nostra sede, è dunque il punto di partenza della nostra rete, sicuramente pronta a trasmettere e condividere con il nostro pubblico il sistema valoriale che sta alla base del successo TVS Motor Company. Sono felice che professionisti esperti come Fabio Cappelletti e Tiziana Amadio abbiano deciso di intraprendere questo percorso che porterà entrambi ad ottenere grandi soddisfazioni”.