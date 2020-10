LA PICCOLA SI EVOLVE BMW G 310 GS si aggiorna in vista del 2021, guadagnando l'omologazione Euro 5 e tante altre novità, tra design e dotazioni. Arriva anche la colorazione 40 Years GS, già vista sulla nuova BMW R 1250 GS 2021. Panoramica.

Sul fronte del motore - se escludiamo l'aggiornamento all'Euro 5 - nessuna novità di sostanza per la nuova G 310 GS. Si tratta sempre del monocilindrico da 313 cc raffreddato a liquido. La potenza è rimasta invariata, con 34 CV a 9.500 giri, così come la coppia massima di 28 Nm a 7.500 giri, mentre la velocità massima della piccola GS 2021 è di 143 km/h. Il comando dell'acceleratore è ora di tipo elettronico e promette una risposta ancora più sensibile. L'aumento automatico del regime minimo all'avviamento evita anche un possibile arresto improvviso del motore. Nuova la frizione antisaltellamento, che oltre ad implementare le qualità in movimento, promette uno sforzo alla leva ridotto.

Nuova BMW G 310 GS - qui la nostra prova - già equipaggiata con luci di stop con tecnologia LED - ora ha anche un faro full-LED e indicatori di direzione lampeggianti a LED. Oltre a garantire una migliore illuminazione della strada, a detta di BMW anche le vibrazioni del cono di luce sono completamente assenti, a tutto vantaggio della visibilità in marcia. La 310 GS 2021 guadagna inoltre leve freno e frizione regolabili su quattro posizioni: nella posizione 1, quella cioè più vicina alla manopola, la leva del freno è di 6 mm più vicina al manubrio.

Nuova 310 GS scimmiotta la sorella maggiore BMW R 1250 GS anche nell'aspetto, oltre che nella filosofia. Ciò che accomuna tutte e tre le varianti di colore della BMW G 310 GS 2021 sono i coperchi di alternatore, frizione e pompa dell'acqua verniciati in grigio titanio metallizzato. Oltre al classico colore Bianco Polare, la BMW G 310 GS è disponibile nell'aggressiva colorazione Rallye con telaio verniciato in rosso, a contrasto col blu Kyanit metallizzato della copertura centrale del serbatoio e del parafango anteriore. Per non essere da meno rispetto alla sorellona, non manca la colorazione speciale 40 Years GS già vista sulla nuova GS 1250, in nero e giallo, che celebra la storica R 100 GS. La nuova BMW G 310 GS è offerta al prezzo di 6.350 euro chiavi in mano.