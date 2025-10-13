Hero Xpluse 200: arriva l'endurina inarrestabile che costa come uno scooter

Costa meno di uno scooter 125 ma ha tutte le carte in regola per attirare gli amanti del fuoristrada e non solo. Ecco la Hero Xpulse 200 in dettaglio

Il colosso del motociclismo Hero Motocorp – n°1 al mondo per motociclette vendute - sbarca in Italia. La punta di diamante della gamma del produttore indiano è senz’altro la Xpulse 200, una enduro stradale di piccola cilindrata che sembra pronta a tutto, offerta ad un prezzo da super saldi… altro che Black Friday.

Cos’è la Xpulse 200: caratteristiche e versioni

Forse non tutti sanno che la Hero ha concluso la Dakar sul podio e che il suo pilota di punta, Ross Branch, nel 2024 è stato addirittura Campione del Mondo Rally-Raid. Ecco, la HeroXpulse non è propriamente una parente stretta della moto dakariana, ma è più il mezzo che fa sognare di poter replicare imprese del genere nel quotidiano, solo più in piccolo. Arriverà sul mercato in due versioni, con la Pro pensata a chi questi sogni vuol trasformali in realtà, affrontando la tematica fuoristrada con maggior competenza.

Look da regolarità… e non solo

Una enduro stradale concreta e vagamente retrò nel look, con faro tono e sospensioni telescopiche con soffietti parapolvere che la fanno sembrare un po’ XT, un po’ Himalayan di prima generazione, ma quando gli ingredienti sono quelli è difficile che la ricetta venga stravolta. Detto ciò siamo comunque ben lontani dal plagio, sia chiaro. Per svolgere il compito assegnatole, ovvero essere pronta ad esplorare non solo le città ma soprattutto qualche bello sterrato, è stata fornita di un piccolo plexi non regolabile, paramani, slitta paramotore e un piccolo portapacchi che integra le maniglie per il passeggero. Niente fronzoli e tanta utilità.

Lo strumento digitale con navigatore della Hero Xpulse 200

Nonostante l’aspetto vagamente ispirato al passato e che bada al sodo, la dotazione è decisamente al passo con i tempi, con tanto di strumento LCD dotato di connettività Bluetooth e navigazione turn by turn, presa USB e luci completamente a LED.

Motore e ciclistica: semplici ma pronti a tutto

Ecco, se proprio si vuol muovere un appunto alla Xpulse 200 è che con un monocilindricoaria/olio4 valvole da 199 cc è difficile avere prestazioni al vertice della categoria. Il trend del momento vuole moto facili e sfruttabili per l’offroad, ma forse qualche cavallino in più rispetto ai 19,2 CV a 8.500 giri/min sarebbe auspicabile, discorso analogo per i 17,4 Nm di coppia, c’è di buono che il peso in ordine di marcia è di 157 kg con il 90% di carburante all’interno del serbatoio da 13 litri. Il cambio è a 5 rapporti, scelta tipica per moto di questo segmento, l’altezza sella è di 825 mm, 875 per la versione Pro.

Le sospensioni sulla Hero Xpulse sono regolabili

Al telaio a doppia culla in acciaio sono collegati sospensioni a lunga escursione regolabili, che sulla versione Pro superano i 200 mm di corsa utile alla ruota, per superare senza difficoltà gli ostacoli in fuoristrada. A tal proposito, l’impianto frenante – composto da due dischi morsi da pinze assiali – è tenuto a bada da un impianto ABS dotato di 3 modalità di funzionamento e possibilità di essere disinserito completamente. I cerchi in misura 21”-18” sono calzati da pneumatici tubeless in misura 90/90-21 davanti e 140/80-18 dietro leggermente tassellati, perfetti per affrontare un utilizzo misto tra asfalto e sterrato.

Prezzo e data d’arrivo in commercio

Le nuove Hero Xpulse 200 4V e Hero Xpulse 200 Pro saranno distribuite presso la rete vendita di Pelpi, che conta oltre 30 concessionari sparsi per il territorio italiano, a partire dalla fine di ottobre 2025. Se le caratteristiche tecniche o il suo aspetto vi hanno incuriosito, aspettate di sentire il prezzo: 2.990 euro per la versione standard, 3.190 per la Pro. La Xpulse 200 4V è disponibile nei colori Matte Nexus Blue e la Xpulse 200 4V Pro in Pearl Fadeless White.

