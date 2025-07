Quali sono le Case moto che vendono di più al mondo? La classifica delle prime dieci

La prima è scontata, le altre lo sono meno. Alcune Case in top 10 sono addirittura sconosciute, in Europa

Quali sono le Case motociclistiche che vendono di più al mondo? Se con ''moto'' consideriamo le nostre amate due ruote, gli scooter e i tricicli leggeri, ed escludiamo quindi mezzi immatricolati come motociclette ma che motociclette non sono - i Tuk Tuk asiatici, gli ATV e via dicendo -, la classifica è la seguente. Riguarda le vendite sul mercato globale nel primo trimestre 2025. Trimestre che, tra l'altro, è il migliore di sempre e segue un 2024 che è stato da record con 62,1 milioni di vendite.

Prima classificata: Honda

Honda è leader nelle vendite di moto da oltre mezzo secolo e continua a ottenere ottimi risultati. Nel primo timestre 2025 ha fatto segnare una crescita del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ha venduto 4,9 milioni di motociclette. I mercati dove ha fatto registrare la crescita più significativa sono la Mongolia (+7500% grazie al recente avvio delle operazioni), la Bosnia (+312%) e il Cile (+165,3%).

Honda è la Casa moto che vende di più al mondo. In foto, la Hornet 750 2025

Seconda classificata: Hero Motor

Al secondo posto c'è l'indiana Hero Motor con 1,36 milioni di vendite (-2,1% rispetto al primo trimestre 2024). I mercati in più rapida crescita per lei sono Argentina (+131,4%), Colombia (+112%) e Perù (+68,4%). Un chiaro segnale dell'attuale priorità del piano strategico dell'azienda, focalizzata sulle operazioni in America Latina.

L'indiana Hero Motor è la seconda Casa per vendite al mondo. In foto, la Xtreme 250R

Terza classificata: Yamaha

Al terzo posto si colloca Yamaha con 1,15 milioni di vendite, in flessione del 2,0% rispetto al primo trimestre 2024. Cresce molto in Nicaragua (+87,6%), Moldavia (+83,3%) e Albania (+81,8%).

Quarta classificata: TVS Motor

L'indiana TVS Motor guadagna una posizione rispetto al 2024, e superando la cinese Yadea con 962.262 unità vendute (+9,4%) è ora la quarta Casa in classifica. Dove cresce maggiormente è in Vietnam (dove è appena entrata nel mercato), Argentina e Perù.

Quinta classificata: Yadea

Prima Casa cinese in classifica, Yadea, specializzata in veicoli elettrici, si trova ora al quinto posto pur continuando a registrare difficoltà dovute ai cattivi risultati sul mercato interno. Le vendite sono state pari a 781.543 unità (-5,7%). Tuttavia, Yadea sta rapidamente sviluppando la propria rete globale e le attività all'estero crescono del 54%.

La Casa cinese Yadea è quinta in classifica

Sesta classificata: Bajaj Auto

Diventata di recente azionista di maggioranza di KTM, l'indiana Bajaj Auto è al sesto posto con 729.258 vendite (-1,9%), con Indonesia (+367%), Brasile (+249%) e Polonia (+200%) come mercati in più rapida crescita.

Settima classificata: Suzuki

Suzuki si colloca al settimo posto con 507.510 vendite, in crescita del 2,7% rispetto al primo trimestre 2024.

Ottava classificata: Royal Enfield

Quarta e ultima Casa indiana nella top 10, Royal Enfield è tra tutte quella che fa registrare la crescita più impressionante: 273.002 vendite equivalenti al +22,8%.

Nona classificata: Italika

Italika di... italico ha ben poco, essendo messicana. Per lei nono posto con 262.821 vendite e una bella crescita del 2,9%.

Italika è una Casa motociclistica messicana, nona in classifica

Decima classificata: Haojue

Chiude la top 10 la cinese Haojue: 254.113 vendite e un consistente passo indietro del 4%.