Harley-Davidson: ecco le ultime novità 2026 (anche in video)

Harley-Davidson presenta le ultime novità 2026 con 13 nuovi modelli, tra i quali spiccano le versioni Limited di Street Glide, Road Glide e Pan America 1250, ma anche le nuove versioni CVO – Custom Vehicle Operations, i modelli speciali, punta di diamante della gamma – e le Street Glide 3 Limited e Road Glide 3 Limited, i nuovi trike. Tutte le novità nel video di seguito.

Harley-Davidson Street Glide Limited e Road Glide Limited 2026: prezzi

Harley-Davidson Street Glide Limited 2026

Le nuove Street Glide Limited e Road Glide Limited integrano tutti gli ultimi aggiornamenti tecnici e di design della piattaforma Grand American

Touring, abbinati alle prestazioni evolute del nuovo motore Milwaukee-Eight 117 VVT. A completare la dotazione ci pensano il Grand Tour-Pak ridisegnato, l’impianto Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate, il sistema operativo Harley-Davidson Skyline OS con navigazione integrata su display touchscreen e numerose nuove soluzioni dedicate a comfort e praticità. Harley-Davidson Street Glide Limited e Road Glide Limited sono disponibili con prezzi da 35.900 euro.

Harley-Davidson CVO 2026: 5 modelli, i prezzi

Harley-Davidson CVO Street Glide 2026

Le versioni Harley-Davidson CVO 2026 toccano i modelli Street Glide ST, Street Glide Limited, Road Glide ST, Street Glide e Street Glide 3 Limited. Si tratta dei modelli che rappresentano il massimo livello di design, tecnologia e prestazioni della Casa di Milwaukee. La gamma CVO Harley-Davidson attacca da 50.000 euro con le CVO Street Glide ST e Road Glide ST.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited 2026

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited 2026

La Pan America 1250 Limited 2026 rappresenta la versioni più accessoriata della crossover americana e include una selezione di accessori, come il top case e le borse laterali in alluminio con capacità complessiva di 120 litri. Non mancano anche quickshifter Screamin’ Eagle, paracalore dello scarico, piastra paramotore in alluminio e protezione del radiatore. Per la guida in fuoristrada ci sono anche leve di freno posteriore e cambio regolabili. Confermata la dotazione tecnica, tra sospensioni semi-attive, ruote a raggi tubeless, tecnologia Daymaker Signature Adaptive Headlamp, 9 modalità di guida selezionabili – incluse quelle off-road – e l’intera suite di sistemi di sicurezza Harley-Davidson. L’Adaptive Ride Height (ARH) regola automaticamente il passaggio tra una

posizione ribassata da fermo e l’altezza di marcia ottimale, facilitando la salita in sella. La dotazione della Pan America 1250 Limited comprende anche paramani e manopole riscaldabili, display TFT a colori da 6,8'' collegabile via Bluetooth allo smartphone. Confermato anche il motore Revolution Max 1250, V-Twin raffreddato a liquido da 1.250 cc capace di di 149 CV a 8.750 giri/min e 124 Nm a 6.750 giri/min.

Harley-Davidson Street Glide 3 Limited e Road Glide 3 2026

Harley-Davidson Street Glide 3 Limited 2026

Anche Street Glide 3 e Road Glide 3 2026 si aggiornano e guadagnano la versione Limited nel 2026. Il Trike di seconda generazione introducono una sospensione posteriore completamente nuova che, a detta di Harley-Davidson, migliora sensibilmente il confort di marcia per pilota e passeggero, mentre il motore è anche in questo caso il nuovo motore Milwaukee-Eight 117 VVT. Per Road Glide 3 2026 prezzi a partire da 38.900 euro, mentre per Street Glide 3 Limited si parte da 48.400 euro.

Harley-Davidson Enthusiast Collection - Liberty Edition

Le Harley-Davidson Enthusiast Collection - Liberty Edition 2026 celebrano i 250 anni dall'indipendenza degli USA

La gamma Harley-Davidson 2026 si allinea con la storia degli Stati Uniti d’America e, nell'anno della celebrazione dei 250 anni dall'indipendenza, alcuni modelli speciali rendono omaggio a quel momento storico. La Enthusiast Collection - Liberty Edition comprende Street Glide, Street Glide 3 Limited e Heritage Classic, disponibili nell'esclusivo colore Midnight Ember, un nero metallizzato profondo dedicato alla Liberty Edition, con grafiche che includono l’aquila Liberty Edition sui lati del serbatoio con medaglione #1 trasparente, l’aquila sulla carenatura, ulteriori dettagli grafici e inserti Liberty Edition su console e coperture motore. Le selle di questi modelli sono rifinite con cuciture blu, dettagli rosso/bianco/blu, pannello centrale goffrato e logo Bar & Shield ricamato. Altra caratteristiche dei modelli Street Glide e Heritage Classic Liberty Edition è il parabrezza con tonalità blu. Dal punto di vista tecnico, le caratteristiche sono identiche ai modelli di serie 2026. Le Liberty Edition saranno prodotte in circa 2.500 unità a livello globale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 15/01/2026