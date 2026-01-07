Prove novità moto e scooter 2026: si inizia con Triumph, Honda e Harley-Davidson

Nuovo anno, nuovi scooter e moto. Ma soprattutto, dopo averli visti a EICMA, è tempo di provare i modelli 2026: a gennaio e febbraio si parte subito con Triumph, Honda e Harley-Davidson: ecco quali sono le novità che la redazione guiderà nei test.

Triumph Trident 800 2026: la rossa e la grigia

La nuova Trident 800 ve l'abbiamo raccontata da EICMA ed ora è tempo di provarla. La naked con motore 3 cilindri da 798 cc è pronta a sbarcare in un segmento agguerrito ma anche grazie al prezzo, di poco inferiore ai 10.000 euro, sono certo che saprà scaldare gli animi degli appassionati del Marchio inglese e non solo. Sarò io a provare Triumph Trident 800 durante l'ultima settimana di gennaio: è probabile che sentirete parlare di lei sul nostro sito, sui nostri canali social e su Motorbox TV nei primi giorni di febbraio.

Honda: SH125i e SH150i 2026

Honda SH125i e SH150i sono gli scooter più venduti in Italia – insieme con SH350i, che ho provato di recente – e nel 2026 si sono rinnovati (vi abbiamo raccontato le novità da EICMA). Per i due scooter che dominano in lungo e in largo le piazze dello Stivale bastavano veramente pochi accorgimenti: la prima settimana di febbraio scopriremo come vanno i nuovi SH125i e SH150i, restate collegati per sapere tutto, sarà ancora una volta il mio turno.

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026

In casa Harley-Davidson nel 2026 si aggiornano la gamma Grand American Touring, Cruiser, ma anche Adventure Touring e Sport. Le novità sono quindi tante per la Casa di Milwaukee e, nella prima settimana di febbraio, il nostro Fabio andrà a scoprire cosa c'è in ballo in questo press test Harley-Davidson. Dalla seconda settimana di febbraio, dunque, sentirete parlare delle moto americane. Restate collegati.

