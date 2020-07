I VIDEO DEL WEEKEND La Formula 1 torna in pista per inaugurare il secondo trittico di gare di questa strana stagione 2020 a porte chiuse. Nel fine settimana i motori si riaccendono a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2020, valido come quarto appuntamento del mondiale, con il circus che torna dunque nella sua storica ''casa'', l'ex aeroporto della Royal Air Force dove tutto ebbe inizio il 13 maggio del 1950. In questo articolo raccogliamo come sempre i video highlight di tutte le sessioni del fine settimana.

HIGHLIGHT GARA GP GRAN BRETAGNA 2020

Domenica 2 agosto, ore 15.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA 2020

Sabato 1 agosto, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP GRAN BRETAGNA 2020

Sabato 1 agosto, ore 12.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP GRAN BRETAGNA 2020

Venerdì 31 luglio, ore 16.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP GRAN BRETAGNA 2020

Venerdì 31 luglio, ore 12.00