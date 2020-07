GP GRAN BRETAGNA IN TV Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna in pista per un altro trittico di gare che ci farà davvero entrare nel vivo di questo atipico campionato 2020. Un po’ come accaduto il 5 e 12 luglio con il Red Bull Ring di Spielberg, a ospitare le prime due tappe di questo nuovo terzetto iridato sarà lo stesso circuito: i motori si accenderanno a Silverstone nel fine settimana del 2 agosto, per poi concedere il bis – ma in quel caso parleremo di Gran Premio del 70° Anniversario e non “semplicemente” di Gran Premio di Gran Bretagna – nel weekend successivo. Ma come guardare in tv e in streaming sul web le imprese di Lewis Hamilton e compagni? Anche in questo caso, sarà Sky Sport F1 HD – insieme ai servizi omologhi su internet, NowTV e SkyGo – a offrirci la diretta esclusiva dell’evento, con TV8 che trasmetterà invece in chiaro qualifiche e gara in leggera differita. MotorBox, come sempre, sarà presente con la cronaca testuale di tutte le sessioni ufficiali. Da ricordare, infine, che rispetto agli orari classici dei Gp europei, solo nella giornata di venerdì si osserverà un sostanziale slittamento in avanti di un’ora a causa del fuso orario tra il Regno Unito e l’Europa centrale. Di seguito il dettaglio di tutti gli orari tv e streaming su internet del fine settimana del GP di Gran Bretagna 2020.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 31 luglio

Prove libere 1: 12.00 – 13.30

Prove libere 2: 16.00 – 17.30

Sabato 1 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 2 agosto

Gara: 15.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 1 agosto

Qualifiche: 18.30 – 19.30

Domenica 2 agosto

Gara: 18.00

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 31 luglio

Prove libere 1: dalle 11.45

Prove libere 2: dalle 15.45

Sabato 1 agosto

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 2 agosto

Gara: dalle 14.45

Circa mezz'ora dopo la fine dell'ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un commento a caldo di quanto visto in pista.