TAMPONE INCONCLUDENTE Nessun allarme, ma un po' di apprensione sì, e la vicenda fa capire quanto la Formula 1 prenda sul serio le norme anti-Covid 19. Il pilota della Racing Point, Sergio Perez, si è sottoposto come tutti gli altri piloti e addetti ai lavori, al consueto test (peraltro da lui stesso postato in un video qualche settimana fa), ma il risultato è stato ''inconcludente''. A scopo precauzionale, in attesa dell'esito del secondo tampone subito effettuato, il pilota messicano è stato così posto in isolamento lontano dal circuito di Silverstone, dove ha sede il suo team e dove per due domeniche consecutive la Formula 1 farà tappa.

PRONTO GUTIERREZ La conseguenza più immediata di questo provvedimento è stata che Sergio Perez ha dovuto saltare la consueta conferenza stampa del giovedì, al quale si è presentato il solo Lance Stroll. È la prima volta che un pilota di Formula 1 viene isolato in attesa dell'esito di un tampone, o quantomeno è la prima volta che una notizia del genere viene divulgata pubblicamente. Nel caso in cui il pilota messicano non dovesse prendere parte al Gran Premio, il suo posto sulla Racing Point sarà preso da un suo connazionale con esperienza in Formula 1: Esteban Gutierrez, essendo Stoffel Vandoorne impegnato in queste settimane con gli ePrix di Formula E.