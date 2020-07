LA DOMANDA Come ha fatto Sergio Perez, controllatissimo pilota di Formula 1, costretto a rispettare stringenti protocolli, a prendere il Coronavirus? È questa la domanda che molti si stanno ponendo in queste ore, dopo che il pilota messicano è risultato essere positivo al Covid-19 nella serata di ieri. I piloti e il personale della Formula 1 deve sottostare a stringenti norme anti-contagio e limitare al minimo i contatti con l'esterno, ma a loro è concesso - seguendo le regole - fare ritorno a casa per vedere i famigliari. Prima di tornare nel paddock, poi, devono essere testati con un nuovo tampone, ed è per questo che ieri Checo era lontano dal circuito, così come i membri del team finiti in quarantena per aver avuto dei contatti con lui.

Thank you everyone for your support and stay safe! 🙏 pic.twitter.com/9IjDKMaWy3 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

IN MESSICO DOPO BUDAPEST Il pilota ha affermato di aver rispettato tutti i protocolli per ridurre al minimo l'esposizione al Covid-19. Sui social media Perez è apparso in un breve video in cui afferma: ''È sicuramente uno dei giorni più tristi della mia carriera, ci siamo perparati tantissimo per essere pronti al 100% e sapevo di avere una macchina fantastica sotto di me grazie al fantastico lavoro fatto dalla mia squadra. Sono davvero triste per ciò che è accaduto''. Sergio ha confermato di essere tornato in Messico dopo l'Ungheria, insistendo sul fatto che abbia rispettato ogni restrizione: ''Questo dimostra quanto siamo vulnerabili a questo virus. Ho seguito tutte le istruzioni della FIA, della mia squadra dopo l'Ungheria, e sono stato in Messico due giorni per vedere mia madre, vittima di un brutto incidente. Quindi non appena ho lasciato l'ospedale sono potuto tornare qui''.

MISTERO ITALIANO Stando così le cose è probabile che Perez abbia contratto il virus proprio nel suo paese, uno tra i più colpiti dal Covid-19 con oltre 416 mila casi e ben 46 mila morti (il terzo per vittime ufficiali dopo USA e Brasile). C'è però un giallo circa la possibile presenza in Italia di Perez nei giorni scorsi. A diffondere l'indiscrzione è stata la TV americana ESPN, che ha parlato di una foto apparsa sui profili social della moglie Carola Martinez, risalente al 24 luglio, in cui - stando alla fonte - diceva di essere insieme a Sergio in vacanza in Italia. Il post non è però più presente online, e secondo ESPN sarebbe stato subito rimosso dalla moglie, appena nota la positività del marito. Va aggiunto che - anche fosse appurata la presenza di Perez in Italia - potrebbe essere antecedente al viaggio in Messico.