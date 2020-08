TREND CONFERMATO Ascolti in linea con la media stagionale per il GP Gran Bretagna 2020, con piccole variazioni dei dati di diretta e differita rispetto ai precedenti appuntamenti. L'entrata nel mese tradizionalmente dedicato alla ferie per ora influisce solo in parte sulla platea della trasmissione pomeridiana, mentre su quella preserale si nota ancora il peso delle prestazioni della Ferrari, nonché l'effetto dell'emozionante finale della gara.

DIFFERITA MEGLIO DELLA DIRETTA Entrando nel dettaglio, la diretta delle 15:10 su SkySport Uno e SkySport F1 è stata vista da 1.043.000 spettatori, pari al 9,1%. Dato in calo rispetto al record di 1,3 milioni fatto segnare dal GP Ungheria, ma in linea con le precedenti trasmissioni delle gare austriache. Su Tv8, la differita del GP Gran Bretagna è stata seguita da 1.290.000 spettatori medi, pari al 10,7% di share. In questo caso, numeri leggermente in crescita rispetto a Budapest, grazie probabilmente al podio ottenuto da Charles Leclerc e ai colpio di scena nel finale di gara.

TORNA LA MOTOGP Nel prossimo fine settimana, la F1 sarà ancora di scena a Silverstone, con il gran premio dedicato ai 70 anni del Circus, mentre tornerà in azione anche la MotoGP, con il GP Repubblica Ceca in programma a Brno. Ancora una volta, gli appassionati potranno vedere in sequenza prima le due e poi le quattro ruote, sia che scelgano di vederle in diretta su Sky Sport sia che scelgano le differite su Tv8.