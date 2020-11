BENTORNATI A ISTANBUL Nella città ponte tra Asia ed Europa la Formula 1 è già stata in questo millennio, tra il 2005 e il 2011, con sette gare che avevano convinto pubblico e piloti. Poi per motivi economici e politici l'Istanbul Park ha salutato il Circus mondiale, salvo rientrarvi quest'anno a causa della pandemia di Covid-19 che ha rivoluzionato il mondo e i calendari motoristici internazionali. E così il Gran Premio di Turchia rientra, anche se solo per un anno, in Formula 1, e lo fa ospitando la gara che potrebbe regalare a Lewis Hamilton il suo settimo titolo mondiale, quello del pareggio con Michael Schumacher. Il britannico parte con 85 punti di margine sul compagno di Mercedes Valtteri Bottas, e se dopo il prossimo weekend avrà mantenuto il gap tra lui e il finlandese ad almeno 78 punti, l'iride sarà suo. Per quanto riguada il singolo GP, invece, qualche possibilità di fare bene la nutre Max Verstappen, così come Daniel Ricciardo e Charles Leclerc, che si stanno giocando il quarto posto in classifica, facendo però attenzione perché da dietro pressano i vari Perez, Norris, Sainz, Albon e Gasly.

ISTANBUL PARK, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

IL CIRCUITO La pista dell'Istanbul Park è stata costruita a Tuzla, un distretto periferico sul lato asiatico della capitale, tra il 2003 e il 2005, anno nel quale fece il suo debutto in Formula 1. A realizzarlo il progettista tedesco Hermann Tilke, ed è probabilmente la sua creazione meglio riuscita, a detta di molti piloti e osservatori. Oltre alla Formula 1 ha ospitato anche MotoGP e Superbike negli stassi anni, prima di abbandonare i circuiti internazionali. Lungo 5.338 metri presenta 14 curve, 8 a sinistra e 4 a destra, e si affronta in senso antiorario. In gara i piloti dovranno percorrerlo per 58 volte. In passato si sono raggiunte velocità massime di 330 kmh circa, e il punto più difficile è la famigerata curva 8, dotata di ben quattro punti di corda. Nel 2015 la pista fu acquistata da una compagnia di noleggio locale e trasformata in una concessionaria d'auto usate, ma è stata rispolverata ed è pronta ad accogliere il circus ancora una volta.

ISTANBUL PARK, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Istanbul, considerata di livello 3 su 5 (Medium) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 15%

Numero di frenate: 9

Curve più impegnative: 12, 9 e 1.

Secondo i tecnici Brembo l’Intercity Istanbul Park rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, lo stesso valore dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari in cui si è corso due settimane fa. Queste due piste condividono anche il senso di marcia, antiorario e una lunga assenza dal calendario del Mondiale: la F.1 torna infatti in Turchia dopo 9 anni ma nelle 7 precedenti edizioni si è sempre corso tra maggio e agosto mentre quest’anno le temperature saranno minori. Il circuito di Istanbul presenta numerose ondulazioni, con evidenti rischi di arrivare lunghi nelle staccate in discesa o di frenare troppo in quelle in salita. Secondo le simulazioni, i piloti di F.1 dovrebbero utilizzare i freni per 14,53 secondi al giro, equivalenti al 17​ per cento della durata complessiva della gara. Dieci anni fa la percentuale era del 13 per cento ma non perché si frenava di meno, bensì perché i tempi sul giro erano più alti e questo aumentava l’incidenza delle frenate. L’Intercity Istanbul Park si contraddistingue per la presenza di 5 frenate superiori ai 4,2 g, in corrispondenza di punti in cui le monoposto rallentano dopo aver abbondantemente superato i 300 km/h. Il circuito presenta però anche 3 frenate in cui il calo di velocità è inferiore a 40 km/h. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ogni pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di 54 tonnellate. Delle 9 frenate del GP Turchia 4 sono considerate altamente impegnative per i freni, una è di media difficoltà e le 4 restanti sono light. La più dura per l’impianto frenante è quella alla curva 12 perché le auto attuali ci arrivano in accelerazione fin dalla curva 9: le monoposto si affidano ai freni a 345 km/h e scendono a 97 km/h in soli 138 metri. Per riuscirci i piloti frenano per 2,86 secondi esercitando un carico di 140 kg sul pedale del freno ed affrontando una decelerazione di 4,9 g. In fondo all'articolo potete trovare anche l'interessantissimo video sull'hardest breaking point, il punto di frenata più impegnativo, by Brembo.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP TURCHIA 2020

I NUMERI Dei 20 piloti che saranno al via del Gran Premio dell'Istanbul Park domenica prossima, ce ne sono ben tre che lo hanno già vinto in passato. Nel 2005 il primo fu un giovane Kimi Raikkonen con la McLaren a spuntarla, nel 2010 invece toccò a Lewis Hamilton, ancora con la McLaren, e l'anno seguente a Sebastian Vettel con la Red Bull. Ma c'è un pilota che più degli altri ha amato la pista turca, ed è Felipe Massa, che sulla Ferrari vi ha vinto per tre anni consecutivi dal 2006 al 2008, lasciando poi il palcoscenico nel 2009 a Jenson Button con la Brawn GP motorizzata Mercedes. Sono dunque tre i successi della Ferrari in Turchia, contro i due della McLaren e il singolo di Red Bull e Brawn GP. Anche per ciò che riguarda le pole position il record è di Felipe Massa con 3, davanti a Sebastian Vettel con 2, e a Kimi Raikkonen e Mark Webber con 1, il tutto si traduce in tre pole a testa per Ferrari e Red Bull e una per la McLaren. Il record della pista, infine, appartiene a Juan Pablo Montoya su McLaren in 1.24.770 e fu curiosamente ottenuto in gara nel 2005. Ma quelle erano monoposto che poteva girare scariche per via dei rifornimenti in gara, e il vantaggio di effettuare un giro secco al sabato era molto minore, quando inesistente.

PREVISIONI METEO DEL GP TURCHIA 2020

È attesa la pioggia per il rientro del Gran Premio della Turchia nel calendario di Formula 1. Se venerdì e sabato il meteo dovrebbe reggere, c'è possibilità che la gara di domenica mattina si corra in condizioni di bagnato e con temperature di qualche grado più basse rispetto ai giorni precedenti. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 13 novembre – Parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra gli 11°C e i 16°C, umidità: 74%

Sabato 14 novembre – Parzialmente nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 10°C e i 16°C, umidità: 70%

Domenica 15 novembre – Precipitazioni sparse, 30% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 10°C e i 14°C, umidità: 72%.

GP TURCHIA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio della Turchia

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI

CLASSIFICA COSTRUTTORI

RISULTATI GP TURCHIA 2020

Domenica 15 novembre, ore 11.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP TURCHIA 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP TURCHIA 2020

Sabato 14 novembre, ore 13.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP TURCHIA 2020

Sabato 14 novembre, ore 10.00

Venerdì 13 novembre, ore 13.00

Venerdì 13 novembre, ore 9.00