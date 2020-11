VIDEO COMMENTO La Formula 1 e la MotoGP assegnano entrambi i titoli mondiali e lo fanno a margine di una giornata pazzesca, con gare estremamente spettacolari, incerte e combattute. Se, a Istanbul, il neo-campione del mondo Lewis Hamilton ha trionfato per la decima volta in questa stagione portando a casa il settimo iride in carriera - raggiungendo in cima alla classifica il Kaiser, Michael Schumacher - nelle due ruote a imporsi è stato Franco Morbidelli dopo un duello mozzafiato con Jack Miller. La seconda vittoria nel 2020 per il del team Yamaha Petronas però non è stato sufficiente a tenere aperti i giochi in vista della tappa conclusiva di Portimao, incoronando Joan Mir campione del mondo MotoGP per la prima volta. Ecco il nostro commento in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport.

GP TURCHIA 2020: IL VIDEO COMMENTO IN DIRETTA