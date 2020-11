ISTANBUL F1 Dopo Mugello, Nurburgring, Portimao e Imola, il calendario F1 2020 porta le monoposto all’Istanbul Park a nove anni di distanza dall’ultima volta. Il Gp di Turchia si torna a correre infatti su uno “Tilkodromi” più apprezzati da pubblico e piloti, prima del gran finale che ci porterà a tre gare di fila in Medio Oriente, tra Bahrain e Abu Dhabi. Di seguito gli orari del fine settimana sulla pista che sorge sulle rive dello Stretto del Bosforo.

ORARI TV GP TURCHIA Il fine settimana di Istanbul porta con sé orari un po’ diversi rispetto a quelli europei cui ci eravamo così bene abituati nel corso della stagione, un po’ per via delle due ore di fuso e un po’ perché la luce solare in questo periodo dell’anno non consente di andare troppo in là nel pomeriggio. E se l’orario delle qualifiche è più o meno in linea con le attese (sabato dalle 13.00 alle 14.00), decisamente insolito è quello della gara, con partenza prevista alle 11.10 di domenica 15 novembre. L’intero weekend di gara sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e omologhi servizi online (NowTV e SkyGo) e raccontato live minuto per minuto su MotorBox. Come al solito, TV8 manderà in onda le differite integrali di qualifica e gara a poche ore dal semaforo verde.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 13 novembre

Prove libere 1: 09.00 – 10.30

Prove libere 2: 13.00 – 14.30

Sabato 14 novembre

Prove libere 3: 10.00 – 11.00

Qualifiche: 13.00 – 14.00

Domenica 15 novembre

Gara: 11.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 14 novembre

Qualifiche: 14.00* – 15.00

Domenica 15 novembre

Gara: 12.00*

*Orari soggetti a possibili cambiamenti di palinsesto.

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 13 novembre

Prove libere 1: dalle 08.45

Prove libere 2: dalle 12.45

Sabato 14 novembre

Prove libere 3: dalle 09.45

Qualifiche: dalle 12.45

Domenica 15 novembre

Gara: dalle 10.45

