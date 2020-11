LEWIS IL CANNIBALE La matematica certezza di conquistare il suo settimo titolo mondiale, complice la pessima giornata cui è incappato il compagno-rivale Valtteri Bottas, non è praticamente mai stata messa in discussione. Eppure, nonostante questo, Lewis Hamilton ha deciso di vincere con stile. Di farlo da cannibale, pazientando nelle fasi in cui era necessario aspettare, spingendo a tutta una volta avuto il via libera. Il tutto, con un occhio costante alle gomme intermedie, tenute per oltre 40 giri e divenute ormai delle vere e proprie slick sulla pista sempre più asciutta di Istanbul. Insomma, una giornata da tregenda per incoronare la leggenda di un pilota che, dopo aver eguagliato e superato Michael Schumacher in termini di vittorie in gara, adesso lo affianca nella classifica dei più titolati di sempre.

S7ILLRISING Un campionissimo che, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ha voluto dimostrarlo e affermarlo con forza perentoria con gli ultimi successi vittorie, per nulla scontate, ottenute tra Mugello, Nurburgring, Portimao, Imola e appunto l’asfalto saponetta di Istanbul. Un campionissimo che si è preso qualche minuto prima di scendere dalla monoposto, piangendo a dirotto dopo essersi reso conto di quanto conquistato in una carriera fin qui strepitosa. E che la Formula 1 non ha – giustamente – mancato di festeggiare con un altro video celebrativo assolutamente imperdibile. Il claim principale è “S7till Rising”, una frase iconica sul continuare a crescere e migliorarsi senza mollare mai, che Hamilton (nella versione originale “Still I Rise”) ha anche tatuato sul corpo, ma con la “T” sostituita dal numero dei mondiali conquistati. Il bellissimo tributo della Formula 1 alla sua superstar, con un video che ne ripercorre la carriera passando dai successi in kart e dai trionfi in GP2 (clamorosa la rimonta proprio a Istanbul nel 2005) per arrivare ai titoli in Formula 1. Sette, come di un certo Michael Schumacher.

S7ILL RISING, IL VIDEO CON CUI LA FORMULA 1 CELEBRA I 7 TITOLI DI LEWIS HAMILTON