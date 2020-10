IL RECORD Il destino ha voluto che, dopo una sola vittoria nelle ultime tre gare (numeri quasi da… crisi, se ti chiami Lewis Hamilton e sei il dominatore incontrastato della Formula 1), l’aggancio al tanto agognato record di 91 vittorie di Michael Schumacher, arrivasse proprio al Nurburgring. La pista di casa del Kaiser tedesco è stata il palcoscenico dell’ingresso del suo ideale successore – non tanto quanto a caratteristiche di guida e personali, ma di sicuro quanto a lunghezza e importanza del periodo di dominio – nella leggenda del motorsport. La Formula 1 ha deciso di festeggiare la ricorrenza con un video celebrativo assolutamente imperdibile.

VIDEO CELEBRATIVO Il concept probabilmente non vi risulterà totalmente innovativo, visto che nelle scorse settimane era stata la Nike a realizzare qualcosa di molto simile – il tema, però, era quello del ritorno alla possibilità di fare sport a tutti i livelli dopo la pandemia da CoViD-19 – e a mandarlo in tv. Le similitudini finiscono qui, perché in questo caso sono Lewis Hamilton e Michael Schumacher, accomunati – meglio, accostati – in un video con effetti speciali che lasciano senza fiato. Il miglior modo per celebrare due tra le più grandi leggende degli sport motoristici.