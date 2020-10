LIVE NURBURGRING F1 Dopo una settimana di pausa in cui l'attenzione è stata canalizzata dalla decisione di Honda di dare l'addio alla Formula 1, il circus torna finalmente a far parlare i motori riaccedendo i riflettori sul mitico Nurburgring. Il tracciato tedesco, assente dal calendario iridato dal lontano 2013, ospita il Gp dell'Eifel 2020 approfittando dell'emergenza coronavirus per ritagliarsi un inaspettato spot nel mondiale. Sarà questo finalmente il palcoscenico per l'aggancio di Lewis Hamilton a Michael Schumacher a quota 91 nella classifica dei piloti più vincenti della storia della F1? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio dell'Eifel 2020.

QUALIFICHE GP EIFEL 2020: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Qualifiche del Gran Premio dell'Eifel 2020 live dalle 14.45 di sabato 10 ottobre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.