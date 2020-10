BIS DELLA GRAN BRETAGNA Ancora la Racing Point con un problema inerente i suoi piloti, ancora Nico Hulkenberg nel ruolo di sostituto di lusso. Lance Stroll questa mattina ha saltato le PL3 per via delle sue condizioni fisiche non ottimali e il team del padre Lawrence ha subito chiesto al tedesco di recarsi al circuito del Nurburgring, effettuare il tampone rapido e rendersi disponibile per partecipare alle qualifiche di oggi pomeriggio. La conferma della sostituzione di Stroll è poi arrivata pochi istanti fa, a circa 45' dall'inizio delle prove che determineranno la griglia di partenza del GP Eifel.

USATO SICURO Hulkenberg, per tanti anni pilota della scuderia britannica, aveva già sostituito Sergio Perez per i due gran premi disputati ad agosto sul circuito di Silverstone. Il messicano era risultato positivo al coronavirus, mentre al momento non ci sono notizie sulla natura del malanno che ha fermato Stroll. Non sarà semplice per il tedesco mettersi al volante della RP20 e cercare subito la prestazione, ma l'handicap rispetto agli avversari è ridotto dal fatto che, causa maltempo, tutti i piloti hanno potuto girare solamente un'ora questa mattina. Hulkenberg, inoltre, ha dimostrato di aver tolto in fretta la ruggine già nel GP 70° anniversario, quando ottenne il terzo tempo in qualifica e chiuse poi settimo in gara.