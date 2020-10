TORNA IL NURBURGRING Avrà la denominazione – assolutamente inedita – di Gp dell’Eifel, ma la pista è di quelle molto ben note al popolo degli appassionati di Formula 1. Dopo sette anni dall’ultima volta, il circus torna infatti al Nurburgring per l’undicesimo appuntamento di questa strana stagione 2020 segnata dalla pandemia da coronavirus. Ecco il dettaglio degli orari del weekend.

GP EIFEL IN TV La Formula 1 al Nurburgring torna agli orari tradizionali dei Gran Premi europei, con la piccola eccezione della gara di domenica che partirà alle 14.10 e non alle 15.10 dare una più ampia finestra di luce naturale per lo svolgimento del Gp. “Palinsesto” tradizionale al venerdì e al sabato con prove libere 1 alle 11.00 e alle 15.00 del 9 ottobre, libere 3 e qualifiche rispettivamente alle 12.00 e alle 15.00 del 10 ottobre. Il Gp dell’Eifel sarà trasmesso in diretta per tutti gli abbonati di Sky Sport e servizi analoghi sul web come NowTv e SkyGo, mentre tutti gli altri avranno la possibilità di assistere a qualifiche e gara in leggera differita su Tv8. Di seguito gli orari completi del fine settimana.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 9 ottobre

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 10 ottobre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 11 ottobre

Gara: 14.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 10 ottobre

Qualifiche: 18.30* – 19.30

Domenica 11 ottobre

Gara: 18.10*

*Orari soggetti a possibili cambiamenti di palinsesto.

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 9 ottobre

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 10 ottobre

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 11 ottobre

Gara: dalle 13.45

Circa mezz’ora dopo la fine dell’ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un video-commento a caldo di quanto visto in pista. Seguendo la pagina riceverete le notifiche prima dell’inizio di ogni live.