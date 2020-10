SULLA PISTA STORICA Da sette anni la Formula 1 non tornava al Nurburgring, dove, per ragioni economiche, non sempre ha funzionato l'alternarsi con Hockenheim nell'organizzazione del Gran Premio della Germania. C'è voluta una pandemia globale e la risposta del paese teutonico, tra i più accorti al mondo ad arginare la diffusione del Covid-19, perché si possa tornare a correre sulla GP-Strecke, la versione corta della pista più pericolosa del mondo, stavolta però con l'inedita denominazione di Gran Premio dell'Eifel, la regione al confine con Belgio e Lussemburgo che ospita il tracciato. L'ultima volta che vi si è corso, ben sette anni fa, sul podio sono saliti tre protagonisti della Formula 1 di oggi, con Sebastian Vettel che vinse sulla Red Bull, precedendo Kimi Raikkonen e Romain Grosjean, allora entrambi con la Lotus. Ma oltre a questi tre non sono molti i piloti della Formula 1 attuale ad aver già corso al ring, perlomeno con una Formula 1: Lewis Hamilton, Sergio Perez, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas. Per gli altri 13 sarà una prima assoluta o una prima su una vettura di F1, come per Charles Leclerc e Max Verstappen.

NURBURGRING, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

La pista GP-Strecke del Nurburgring nella versione attuale ha fatto il suo esordio in Formula 1 nel 2002 come Gran Premio d'Europa, ospitando fino al 2013 nove gare, ma la prima apparizione di un Nurburgring ''breve'' risale al 1984, su un layout che differiva da quello attuale in due punti: la chicane Veedol e poi la prima frenata dopo la retta di partenza, dove nel 2002 fu inserita l'area della cosiddetta Mercedes Arena, composta da due tornanti, una curva ampia e una a 90 gradi. Ricavata da un lembo della storica Nordschleife da oltre 13 km, la GP Strecke è lunga 5.148 metri e sarà affrontata in gara per 60 volte in senso orario, presenta 15 curve, sei a sinistra e 9 a destra, quasi tutte a bassa o media velocità, nelle quali sarà importante il carico aerodinamico generato dalle vetture. Il rettilineo del traguardo

NURBURGRING, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista del Nurburgring, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 14%

Numero di frenate: 9

Curve più impegnative: 1, 13 e 7.

Secondo i tecnici Brembo il Nurburgring rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, identico alla pista di Sochi su cui si è corso due settimane fa. La F.1 torna su questo tracciato a distanza di 7 anni: questa sarà quindi la prima volta in cui le monoposto gareggiano con le power-unit ibride. Il circuito presenta 17 curve di cui 10 a destra e importanti variazioni altimetriche: dal punto più basso al più alto ci sono oltre 23 metri di differenza che possono complicare le staccate dei piloti, specie in caso di precipitazioni piovose. ​​I piloti utilizzano i freni in 9 delle curve della pista tedesca, per un impiego complessivo sul giro dell’impianto frenante di 12,2 secondi, il terzo valore più basso del Mondiale 2020 dopo Monza e il Red Bull Ring. In 4 delle frenate al Nurburgring l’azionamento dell’impianto frenante è inferiore al secondo e mezzo. l contrario, sono invece notevoli le decelerazioni a cui sono sottoposti i piloti: in 8 curve sono di almeno 4,3 g e in un paio di queste superano abbondantemente i 5 g. Dalla partenza alla bandiera a scacchi in media ciascun pilota esercita un carico complessivo sul pedale del freno di oltre 63 tonnellate, il doppio del GP Italia a Monza. Delle 9 frenate del GP Eifel 3 sono considerate altamente impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà e le restanti 3 sono light. La più dura è quella alla prima curva in cui i piloti arrivano a 338 km/h e azionano i freni per 2,32 secondi durante i quali le auto percorrono 118 metri indispensabili per scendere a 111 km/h. Il carico sul pedale del freno è di 135 kg e la decelerazione di 5,4 g. ​

In fondo all'articolo potete trovare anche l'interessantissimo video sull'hardest breaking point, il punto di frenata più impegnativo, by Brembo.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP EIFEL 2020

Per la prima volta nella storia si correrà al Nurburgring con una denominazione nuova - Gran Premio dell'Eifel - per una pista che in 40 apparizioni nel Mondiale ha ospitato 26 volte il GP di Germania, 12 quello d'Europa e per due volte è stata sede del Gran Premio del Lussemburgo. Come già detto, non si correva qua daò 2013, e il pilota che vanta il maggior numero di successi sul tracciato dell'Eifel spettano a Michael Schumacher, che vi ha vinto cinque volte tra il 1995 e il 2006. Sulla vecchia Nordschleife il record di successi è invece condiviso da Juan Manuel Fangio e Jackie Stewart, entrambi con 3 affermazioni. Ma c'è chi ha vinto al ''Ring'' anche tra i piloti attuali: Lewis Hamilton le 2011 con la McLaren e Sebastian Vettel nel 2013 con la Red Bull, e due successi li vanta anche Fernando Alonso (nel 2005 con la Renault e nel 2007 con la McLaren), che il prossimo anno sarà di nuovo al volante di una monoposto di Formula 1. Il record della pista nella sua attuale conformazione appartiene a Michael Schumacher, che nel 2004 staccò la pole con la Ferrari con il tempo di 1.28''351. E a proposito di Ferrari, è la scuderia di Maranello a vantare il maggior numero di successi al Nurburgring, considerando tutti e 40 gli appuntamenti qui corsi: ben 14, davanti alla McLaren con 5 e alla Brabham con 4.

PREVISIONI METEO DEL GP EIFEL 2020

Prevista pioggia per tutto il weekend al Nurburgring, con temperature bassissime, com'è lecito attendersi se si organizza un Gran Premio a tali latitudini in ottobre. La giornata più dura dovrebbe essere quella di sabato, dove sono attese temperature minime vicine allo zero, e massime attorno agli 8 gradi. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 9 ottobre– Rovesci, 90% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 4°C e i 12°C, umidità: 89%

Sabato 10 ottobre– Precipitazioni sparse, 40% possibilità di precipitazioni, temperature tra 1°C e gli 8°C, umidità: 74%

Domenica 11 ottobre – Rovesci, 50% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 3°C e gli 8°C, umidità: 80%.

GP EIFEL 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI

CLASSIFICA COSTRUTTORI

RISULTATI GP EIFEL 2020

Domenica 11 ottobre, ore 14.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP EIFEL 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP EIFEL 2020

Sabato 10 ottobre, ore 14.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP EIFEL 2020

Sabato 10 ottobre, ore 11.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP EIFEL 2020

Venerdì 9 ottobre, ore 14.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP EIFEL 2020

Venerdì 9 ottobre, ore 10.00