LA STORIA Il Gran Premio di Russia è un’altra delle gare con relativamente scarsa storia. Seppur disputatosi per la prima volta nel bienno 1913-1914 sul circuito di San Pietroburgo, le monoposto di Formula 1 correranno un primo Gp ufficialmente soltanto nel 2014. A ospitare il circus, da allora, è sempre stato il tracciato cittadino di Sochi, con il moderno impianto ricavato tra le strutture utilizzate per i Giochi Olimpici invernali del 2014. Da quel momento in poi la tappa russa è sempre stata una vera roccaforte della Mercedes, con le Frecce d’argento sempre vittoriose in tutte e sei le edizioni. Tra i piloti, il recordman è Lewis Hamilton a quota 4 successi. Un primo posto a testa, invece, per Valtteri Bottas e Nico Rosberg. La Ferrari? Curiosamente è riuscita a ottenere ben due pole position (2017 e 2019) senza però mai riuscire a rompere il filotto di trionfi dei rivali.

ALBO D'ORO GP RUSSIA F1