I VIDEO DAL MUGELLO A pochi giorni dalla rocambolesca vittoriaa di Pierre Gasly a Monza, la Formula 1 torna di nuovo in pista e per la terza domenica consecutiva. Lo fa in una cornice inedita per il circus, il circuito toscano del Mugello, che ospita il Gran Premio celebrativo delle 1000 gare in F1 della Scuderia Ferrari (in pista con una livrea d'eccezione che ricorda le colorazioni degli anni '50). In questo articolo raccogliamo come sempre tutti i video highlight delle sessioni del fine settimana del Gran Premio di Toscana 2020.

HIGHLIGHT GARA GP TOSCANA 2020

Domenica 13 settembre 2020, ore 15.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP TOSCANA 2020

Sabato 12 settembre 2020, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP TOSCANA 2020

Sabato 12 settembre 2020, ore 12.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP TOSCANA 2020

Venerdì 11 settembre 2020, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP TOSCANA 2020

Venerdì 11 settembre 2020, ore 11.00