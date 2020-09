GRAN PREMIO UNICO Ci siamo, l'attesissimo Gran Premio della Toscana - Ferrari 1000 è ormai alle porte. Tanta è la curiosità nel vedere in azione i bolidi di Formula 1 sulla pista del Mugello, considerata l'Università del Motociclismo! Dopo l'imprevedibile gara di Monza, che ha prodotto un podio di outsider (Gasly, Sainz, Stroll), ci si attende un weekend più canonico sulla pista toscana, dove le Hamilton e la Mercedes vorranno riprendere la marcia verso l'iride, e dove le Red Bull e - soprattutto - le Ferrari, dovranno riscattare l'opaca prestazione dello scorso fine settimana. Leclerc e Vettel da due gare stazionano a fondo griglia, e l'ondulato tracciato, dove la Ferrari festeggerà la sua 1000° gara in Formula 1, potrebbe riportare le rosse nuovamente nella top 10, dove però la lotta sarà agguerritissima con i piloti di McLaren, Racing Point, Renault e Alpha Tauri.

MUGELLO, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Rettilineo, San Donato, Luco-Poggio Secco, Materassi-Borgo San Lorenzo, Casanova-Savelli, Arrabbiata 1 e 2, Scarperia-Palagio, Biondetti 1 e 2, Correntaio, Bucine e di nuovo rettilineo. Benvenuti al Mugello, dove le MotoGP possono superare in diversi punti, e solo i campioni riescono a farlo in tutti, ma cosa succederà con la Formula 1? Questa è la domanda che in molti si pongono, con un unico chiaro punto di sorpasso in fondo al lunghissimo rettilineo di 1.141 metri che congiunge l'uscita della Bucine e la staccatona della San Donato e, per il resto, tante domande. Una cosa è certa, chiunque abbia provato il tracciato toscano a bordo di una Formula 1 (Vi si sono disputati vari test in passato fino al 2012) ne è rimasto folgorato. La pista, costruita nel 1974 sfruttando gli avvallamenti delle colline toscane, si trova a 30 km da Firenze, è di proprietà della Ferrari ed è lunga 5.245 metri, con 6 curve a sinistra, 9 a destra, 14 metri di carreggiata e tantissimi saliscendi. Domenica ogni auto dovrà compiervi 59 giri per un totale di 309,455 km. Non c'è un record ufficiale della pista, ma nei test del 2004 il più veloce fu Rubens Barrichello con la Ferrari in 1'18''704.

MUGELLO, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista del Mugello, considerata di livello 3 su 5 (Medium) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 23%

Numero di frenate: 6

Curve più impegnative: 1, 10 e 12.

Secondo i tecnici Brembo il circuito del Mugello rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, il più basso dei GP delle ultime settimane. Il GP costituisce anche il numero mille della Ferrari in F.1, 777 dei quali utilizzando almeno un componente frenante Brembo. La Formula 1 non ci mai corso qui ma la Ferrari, che dal 1988 è proprietaria dell’Autodromo, ha effettuato dei test a inizio luglio con le monoposto del 2018. Il Motomondiale invece ha esordito al Mugello nel 1976 e lo utilizza in pianta stabile dal 1991. E proprio al Mugello nel 2008 Valentino Rossi fece un test con la F2008: due miti italiani, uniti da Brembo, presente su tutte le moto da lui usate nel Mondiale. Il record ufficioso per la F.1 al Mugello risale al febbraio del 2004 quando Rubens Barrichello con la Ferrari completò un giro in 1’18’’704, a quasi 240 km/h di media. Le monoposto attuali dovrebbero essere più veloci di un paio di secondi, pur utilizzando i freni per oltre 17 secondi e mezzo ogni giro: a Monza i freni sono invece impiegati per 7 secondi in meno. Al Mugello i piloti della MotoGP utilizzano i freni in 9 curve, mentre quelli di F.1 lo fanno solo in 6 punti: grazie all’aderenza assicurata dalle quattro ruote, le monoposto affrontano in pieno le curve 6, 8 e 9, nelle quali invece le moto perdono rispettivamente 82 km/h, 38 km/h e 35 km/h. Dalla partenza alla bandiera a scacchi i piloti di F.1 esercitano un carico di quasi 37 tonnellate e mezzo sul pedale del freno. ​Delle 6 frenate del GP Toscana Ferrari 1000 due sono considerate altamente impegnative per i freni, 2 sono di media difficoltà e le restanti 2 sono light. La più dura per l’impianto frenante è la San Donato, la prima dopo il traguardo: le monoposto vi arrivano a 333 km/h e scendono a 147 km/h in soli 126 metri. Per riuscirci i piloti frenano per 2,22 secondi esercitando un carico di 116 kg sul pedale del freno ed affrontando una decelerazione di 4,5 g. Di seguito tutti i dati relativi alle frenate del circuito del Mugello forniti da Brembo. Per leggerli più chiaramente basta scorrere la galleria a fondo pagina, dove è disponibile anche l'interessante video sugli ''hardest breaking point'', i punti di frenata più impegnativi del tracciato.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP TOSCANA - FERRARI 1000

L'emergenza Covid-19 ha portato per la prima volta la Formula 1 sulla pista del Mugello in questo 2020, un evento unico che sarà chiamato GP della Toscana - Ferrari 1000, trattandosi della 1000° gara della Scuderia nel massimo campionato. In Italia si è sempre corso su due sole piste, Monza e Imola, dove si sono svolti numerosi GP d'Italia e di San Marino. Una sola volta, nel lontano 1957, si disputò una gara valida per il mondiale su un tracciato cittadino a Pescara, con la denominazione ufficiale di Gran Premio di Pescara, e che fu vinta da Stirling Moss su Vanwall. Per la Toscana e per il Mugello sarà dunque una prima volta assoluta, fatta eccezione per alcune sessioni di test disputate nel 2004 (solo per tre scuderie) e nel 2012 (per tutte), e le statistiche sono ancora tutte da scrivere.

PREVISIONI METEO DEL GP TOSCANA - FERRARI 1000

Contrariamente a quanto spesso avviene a maggio con la MotoGP, quando il clima è incerto e può fare anche molto freddo, per questo fine settimana sono attesi per lo più cielo sereno e temperature estive sulla pista del Mugello. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 11 settembre – Parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 17°C e i 29°C, umidità: 52%

Sabato 12 settembre – Per lo più soleggiato, 20% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 16°C e i 31°C, umidità: 52%

Domenica 13 settembre – Soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 17°C e i 31°C, umidità: 49%.

GP TOSCANA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio di Toscana - Ferrari 1000.

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

RISULTATI GP TOSCANA 2020

Domenica 13 settembre, ore 15.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP TOSCANA 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP TOSCANA 2020

Sabato 12 settembre, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP TOSCANA 2020

Sabato 12 settembre, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP TOSCANA 2020

Venerdì 11 settembre, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP TOSCANA 2020

Venerdì 11 settembre, ore 11.00