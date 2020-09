F1 MUGELLO Con ancora negli occhi e nella mente il clamoroso e rocambolesco epilogo della gara di Monza, la Formula 1 torna in pista per il terzo fine settimana consecutivo e lo fa al Mugello, in uno scenario assolutamente inedito per la massima serie automobilistica, che qui in passato aveva soltanto effettuato alcune sessioni di test. L'occasione è quella di festeggiare i 1000 Gp in F1 della Scuderia Ferrari, presente in pista con una livrea celebrativa per l'importante traguardo raggiunto. La gara di casa con tanto di festa (persino la Safety Car è colorata di rosso in suo onore) basteranno a regalare qualche sorriso ai Tifosi? Scopriamolo insieme con la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio di Toscana Ferrari 1000.

PROVE LIBERE 3 GP TOSCANA FERRARI 1000: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Prove libere 3 del Gran Premio di Toscana 2020 live dalle 11.45 di sabato 12 settembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.