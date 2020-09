ESORDIO TOSCANO Neppure il tempo di digerire un Gran Premio ricco di emozioni e colpi di scena che la Formula 1 torna in pista per la terza domenica consecutiva. Protagonista è ancora il Belpaese che, dopo il Gp d’Italia a Monza, ospita il Gran Premio di Toscana sulle colline del Mugello. Una gara, propiziata dalla necessità di riempire un calendario decimato dall’emergenza Covid, piuttosto speciale: perché, dopo essere stato teatro di alcune sessioni di test collettivi, per la prima volta il circuito toscano ospita ufficialmente un Gp di Formula 1, ma anche perché è qui che la Ferrari spegne le candeline delle sue 1000 gare nella massima serie automobilistica.

IL GP IN TV Un po’ come accaduto lo scorso weekend, anche per il Gran Premio della Toscana Ferrari 1000 i non abbonati a Sky Sport potranno comunque gustarsi in chiaro le qualifiche e la gara. Come al solito, si comincerà venerdì 11 settembre con la diretta esclusiva per gli abbonati Sky e NowTV delle prove libere 1 e 2, previste rispettivamente alle 11.00 e alle 15.00. Il sabato, le prove libere 3 saranno in diretta alle 12.00 sul canale 207 e in lieve differita in chiaro (alle 13.00) su TV8, mentre le qualifiche saranno trasmesse live per tutti alle 15.00. Stessa sorte per la gara di domenica 13 settembre, con partenza prevista come sempre alle 15.10. Di seguito il dettaglio degli orari del weekend del GP Toscana Ferrari 1000 2020, comprensivi anche delle cronache live testuali su MotorBox.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 11 settembre

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 12 settembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 13 settembre

Gara: 15.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DI DIRETTE E DIFFERITE SU TV8

Sabato 12 settembre

Prove libere 3: 13.00 – 14.00 (differita)

Qualifiche: 15.00 – 16.00 (diretta)

Domenica 13 settembre

Gara: 15.10 (diretta)

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 11 settembre

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 12 settembre

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 13 settembre

Gara: dalle 14.45

Circa mezz’ora dopo la fine dell’ultima sessione di ogni giornata, saremo in diretta sulla nostra pagina Instagram @MotorBoxSport per un video-commento a caldo di quanto visto in pista. Seguendo la pagina riceverete le notifiche prima dell’inizio di ogni live.