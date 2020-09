CAVALLINO FESTANTE Non solo Mugello: la festa Ferrari per i 1000 gran premi in F1 avrà il suo fulcro a Firenze e in particolare piazza della Signoria, dove tra oggi e domani sono previsti due giorni di eventi per celebrare questo storico traguardo. Gli appassionati potranno ammirare le monoposto più iconiche che hanno scritto importanti pagine di storia in questi 70 anni di competizione, ma anche uno spettacolo di video mapping con proiezioni sulla facciata di Palazzo Vecchio.

IL PROGRAMMA Sabato sera alle 21 è previsto uno show con ingresso libero fino a un massimo di 500 persone, nel pieno rispetto delle distanze imposte per evitare possibili contagi di Covid-19, mentre domenica terrà banco l'esposizione delle vetture, anche in questo caso con ingresso libero a turni di 100 persone, dalle 8 alle 20.

COME ACCEDERE Per quanto riguarda lo show di questa sera, l'accesso sarà possibile a partire dalle 18 da via Vacchereccia e via dei Calzaiuoli. I pedoni che vorranno solo transitare da piazza della Signoria avranno a disposizione degli appositi corridoi. Come prevedono le normative anti Covid, saranno vietati gli assembramenti e sarà obbligatorio indossare la mascherina.

PER CHI RESTA A CASA La festa per i 1000 GP della Ferrari sarà visibile anche per chi non ha la possibilità di recarsi a Firenze. L'evento sarà trasmesso sui canali Sky F1, nonché sulla piattaforma online e sui social media della Scuderia Ferrari.