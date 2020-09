GRAN PREMIO OLIMPICO A due settimane dallo spettacolare Gran Premio della Toscana la Formula 1 approda in Russia, nel Parco Olimpico di Sochi, dove andrà in scena il decimo round di un Campionato del Mondo di F1 rivoluzionato dalla pandemia globale di Covid-19. A dispetto del luogo tutt'altro che tradizionale per la massima categoria, quello di Sochi potrebbe essere un appuntamento da ricordare a lungo. È qui, infatti, che domenica Kimi Raikkonen raggiungerà Rubens Barrichello a quota 323 GP disputati in Formula 1 in testa alla classifica di tutti i tempi, e a questo dato potrebbe aggiungersi un'altra ''patta'', ben più storica: dovesse vincere Lewis Hamilton raggiungerebbe Michael Schumacher e quello che sembrava un record imbattibile solo il decennio scorso, toccando le 91 vittorie in carriera in F1. Due validi motivi per non perdersi neanche un minuto del weekend motoristico alle porte.

SOCHI, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Il giovanissimo tracciato di Sochi nasce nel 2014 e si snoda all'interno di quello che è stato il principale polo sportivo delle Olimpiadi Invernali. Lungo circa 5,8 km, vi si disputeranno 53 giri domenica prossima per un totale di 309,745 km. Disegnato da Hermann Tilke, ha ospitato la Formula 1 per la prima volta il nell'ottobre del 2014, e si appresta a farlo per la settima. Con 18 curve e due ampi rettilinei, il layout sembra fatto apposta per esaltare le doti di vetture bilanciate, con in più un unicum: la caratteristica curva 3, a raggio quasi costante e strettissimo per circa 750 metri. Il record della pista appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2018 partì in pole con il tempo di 1'31''387. Al britannico appartiene anche il record in gara, stabilito però lo scorso anno in 1'35''761 al 51° e terz'ultimo giro di gara.

SOCHI, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Sochi, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 17%

Numero di frenate: 10

Curve più impegnative: 2, 13 e 5.

Secondo i tecnici Brembo il Sochi Autodrom rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, identico a Monza e a Spa-Francorchamps. Realizzato all’interno del Parco Olimpico usato per i Giochi Olimpici Invernali del 2014, si contraddistingue per la curva 3 che con un angolo di 180° e 650 metri di estensione è la più lunga del Mondiale. Snodandosi per 1,7 km su strade solitamente aperte al traffico, tende a gommarsi con il passare delle sessioni: l’aumento dell’aderenza si traduce anche in una maggiore potenza frenante dissipata. I piloti utilizzano i freni in 10 delle 18 curve della pista russa, per un funzionamento complessivo sul giro dell’impianto frenante di 15 secondi e un quarto, equivalenti al 17 per cento della durata comples​siva della gara. Pur essendo la pista di Sochi più lunga di 600 metri del Mugello, rispetto alla pista toscana l’impianto frenante è utilizzato per 2 secondi in meno ogni giro. Particolarmente alta è la media delle decelerazioni massime sul giro (4,2 g), inferiore solo ai 4,3 g del GP Belgio. In metà delle frenate di Sochi la decelerazione supera i 4 g e in un paio di casi, sempre in curve a destra in corrispondenza di cali di velocità superiori ai 200 km/h, si spinge oltre i 5,5 g. Nessun altra pista del Mondiale presenta due decelerazioni da almeno 5,5 gDelle 10 frenate del GP Russia 2 sono considerate altamente impegnative per i freni, 5 sono di media difficoltà e le restanti 3 sono light. La più dura è quella alla curva 2 in cui i piloti arrivano a 336 km/h e azionano i freni per 1,85 secondi durante i quali le auto percorrono 109 metri indispensabili per scendere a 131 km/h. Il carico sul pedale del freno è di 144 kg e la decelerazione di 6,1 g.

In fondo all'articolo potete trovare anche l'interessantissimo video sull'hardest breaking point, il punto di frenata più impegnativo, by Brembo.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP RUSSIA 2020

Nelle sei precedenti edizioni del Gran Premio di Russia ha sempre vinto la Mercedes: quattro volte con Hamilton (2014, 2015, 2018 e 2019), una con Bottas (2017) e una con Nico Rosberg (2016). In due occasioni invece la Ferrari è riuscita a partire in pole: lo scorso anno con Leclerc e, precedentemente, nel 2017, occupando tutta la prima fila con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. In quel GP però Bottas si rese autore di una super partenza al limite della jump-start, che indirizzò subito la gara a suo favore. Le altre quattro pole sono state conquistate due da Rosberg e una a testa da Bottas e Hamilton che, paradossalmente, non ama particolarmente il tracciato di Sochi pur avendoci vinto quattro volte. Oltre ai piloti di Mercedes e Ferrari (10 e 6 volte rispettivamente), sono saliti sul podio di questo GP Sergio Perez con la Force India e Valtteri Bottas ai tempi della Williams. Questo significa che in sei edizioni mai una Red Bull è arrivata tra i primi tre. Riuscirà Max Verstappen a sfatare questo piccolo tabù?

PREVISIONI METEO DEL GP RUSSIA 2020

Cielo sereno e temperature quasi estive sono attese per questo fine settimana a Sochi, città sede delle Olimpiadi Invernali 2020 ma, in realtà, località balneare russa. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 25 settembre – Per lo più soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 18°C e i 27°C, umidità: 64%

Sabato 26 settembre – Per lo più soleggiato, 20% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 18°C e i 27°C, umidità: 63%

Domenica 27 settembre – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 19°C e i 29°C, umidità: 68%.

GP RUSSIA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio di Russia Qui verranno inseriti gli highlights del weekend

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI

Qui verrà inserita la classifica piloti aggiornata al Gran Premio di Russia 2020

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Qui verrà inserita la classifica costruttori aggiornata al Gran Premio di Russia 2020

RISULTATI GP RUSSIA 2020

Domenica 27 settembre, ore 13.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP RUSSIA 2020

Qui verrà inserita la griglia di Partenza del Gran Premio di Russia 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP RUSSIA 2020

Sabato 26 settembre, ore 14.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP RUSSIA 2020

Sabato 26 settembre, ore 11.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP RUSSIA 2020

Venerdì 25 settembre, ore 14.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP RUSSIA 2020

Venerdì 25 settembre, ore 10.00